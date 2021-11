Febvre beducht voor 'jojo' Herlings: "Kan ieder moment versnellen"

Q: Jullie hebben inmiddels al de nodige gevechten gehad en het lijkt erop dat de titelstrijd tot de laatste ronde door zal gaan. Wat zijn volgens jou de grootste krachten zijn van je Gajser en Herlings?

"Ik denk dat het heel lastig is om ons met elkaar te vergelijken. We komen nu bij het einde en we ontlopen elkaar in het WK helemaal niks. Iedereen gaat tot het einde alles geven. Je ziet dat iedere GP het weer anders kan zijn, zelfs als we zoals in Trentino op dezelfde banen rijden. Tim en Jeffrey hebben zo’n hoog niveau. Ze zijn erg vergelijkbaar. Niemand geeft elkaar iets toe."

Q: Maar toch, als je een verschil zou moeten aanduiden, wat zou dat dan zijn?

"Jeffrey is heel goed in het terugkomen en heeft wat onvoorspelbaars. Hij kan af en toe een paar slechte rondes rijden, maar zichzelf terugvinden en terugkomen. Daar is hij heel goed in: vanuit een slechte situatie terugkomen. Bijvoorbeeld in Frankrijk toen ik hem twee keer inhaalde, daar was hij een beetje… ik had het idee dat hij mij ging inhalen en dan rijdt hij wat langzame rondjes. Uiteindelijk komt hij dan toch weer. Hij kan soms een beetje jojo'en. Vaak lukt dat, maar soms is hij ook te laat. Dat is het grote verschil ten opzichte van Gajser. Die zou eerder zo snel mogelijk achter me aan komen en proberen binnendoor te komen."

Q: Wat me opvalt, is dat je als Fransman, ook bij je vorige team, heel vaak aanwezig bent bij Nederlandse wedstrijden in de Dutch Master of Motocross. Die waren er de afgelopen twee seizoenen natuurlijk niet, maar normaal ben je daar altijd bij.

"Ik vind het programma erg fijn om te rijden. Het is ook niet ver van het team en van waar ik woon in België. Soms is het beter om dat als training te doen. De top-vijf rijders zijn daar altijd GP-rijders, dus het niveau is hoog. Alle banen zijn zanderig en heel zwaar aan het einde van de dag. Dus dat is uitstekend als training. Het is ook maar één dag, wat ook heel prettig is. Door corona ging het helaas niet door, maar als het er weer is, dan wil ik weer meedoen!"

Q: Franse rijders zijn voor ons vaak harde baan specialisten, maar het lijkt erop dat je, misschien wel door die Nederlandse wedstrijden, ook heel goed uit de voeten kan in het zand. Jouw enige GP-zege dit jaar was in Lommel, bijvoorbeeld.

"Dat was heel bijzonder voor me! Dat is de zwaarste baan op de kalender en iedereen traint er ook zoveel. Iedereen kent die baan zo goed. Om daar te winnen is heel speciaal. Niet wat betreft publiek of dat soort dingen, maar vooral qua baan."