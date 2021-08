Febvre tekent tot 2023 voor nog onbekend fabrieksteam Kawasaki

Febvre stapte na 2019 over van Yamaha, de fabrikant met wie hij in 2015 wereldkampioen werd in de MXGP, naar Kawasaki. Sindsdien timmert hij flink aan de weg terug naar de wereldtop. In 2021 is hij weer één van de snelste crossers en momenteel bezet hij de tweede plaats in het WK, mede dankzij een GP-zege in Lommel.

De 29-jarige Fransman had een aflopend contract en leek in beeld bij één van de aan KTM verbonden teams. Ook de onzekerheid rondom de toekomst van het Kawasaki-project maakt dat er veel geruchten gingen rondom een overstap. Uiteindelijk hebben de Japanners hun beste rijder dus toch weten te behouden.

Steve Guttridge van Kawasaki Motors Europe reageert verheugd. "Vanaf het eerste moment dat Romain op de groene machines rijdt is het een goede combinatie geweest. Zijn affiniteit met de motor is goed zichtbaar. Hij heeft een uitstekende visie op zijn toekomst en wat hij nog wil bereiken. Daardoor is hij een van de beste rijders in het huidige MXGP-deelnemersveld."

Ook Febvre is blij dat hij nu zeker weet volgend jaar opnieuw voor Kawasaki te rijden. "Dat was erg belangrijk voor mij", zegt hij over de nieuwe deal die hem twee jaar met het fabrieksteam verbindt.

Febvre gaf in een eerder stadium al te kennen dat hij niet deel zal nemen aan de Motocross of Nations en zich volledig te richten op de titelstrijd. Nu ook het contract in orde is gemaakt, is ook dat uit het hoofd van de Fransman. "Nu kan ik me volledig focussen op het kampioenschap en alles geven voor het team. Ik ben één van de snelste jongens in het kampioenschap en kijk uit naar dit nieuwe avontuur. De motor past mij goed qua power en chassis. Nu hebben we nog meer tijd om alles fine te tunen en mijn doel te bereiken: een wereldtitel voor Kawasaki."