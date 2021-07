Van de Moosdijk uitgeschakeld na polsbreuk in MXGP van Tsjechië

Van de Moosdijk was bezig aan een sterk seizoen totdat hij een week voor de GP van Tsjechië uitviel met motorpech. Daarbij verloor hij de aansluiting met de top van het WK-klassement. Na zijn val, uitvalbeurt en nu dus een blessure tijdens de MXGP van Tsjechië, lijkt hij de strijd om de wereldtitel op te kunnen geven. Normaal gesproken is hij minimaal vier weken niet op de motor te zien.

Rijdend op de zesde positie sloeg de Eindhovenaar voorover. Aanvankelijk was er hoop dat Van de Moosdijk met de schrik vrij zou komen, maar na onderzoek in het ziekenhuis is gebleken dat hij zijn pols heeft gebroken. Op 28 juli volgt een operatie, waarna hij in ieder geval vier weken moet wachten met motorrijden.

In die tijd mist hij sowieso al drie GP's, maar voordat hij wedstrijdfit is, zal er meer tijd zijn verstreken. In september staat de Motocross of Nations op het programma, waarvoor Van de Moosdijk voor het eerst is geselecteerd. Mogelijk is dat het nieuwe richtpunt voor de 20-jarige crosser. Mocht Van de Moosdijk niet op tijd hersteld zijn, dan heeft TeamNL met Kay de Wolf in ieder geval een waardige vervanger klaar staan.