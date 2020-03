Van de Moosdijk geopereerd aan gebroken enkel

In de slotfase van de eerste manche op het Eurocircuit in Valkenswaard viel Van de Moosdijk terug naar de twaalfde plaats. Na afloop bleek dat hij veel last had van een pijnlijke enkel, die hij op ongelukkige wijze opliep.

"Ik ben niet gecrasht, maar raakte de grond vrij hard en verdraaide mijn enkel", liet de F&H Kawasaki Racing Team-rijder weten. "Toen ik over de finish kwam wist ik meteen dat er iets niet in orde was." Inmiddels is Van de Moosdijk geopereerd en begint hij aan zijn herstel. "Ik ben gelijk onder het mes gegaan zondagavond en ik zal volgende week voor controle teruggaan naar het ziekenhuis."

Van de Moosdijk debuteert dit jaar full-time in het WK MX2 nadat hij afgelopen seizoen het Europees kampioenschap 250cc op zijn naam schreef.