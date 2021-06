Regerend kampioen en WK-leider MX2 Vialle geblesseerd

Motorsport.com heeft van het KTM-team vernomen dat de jonge Fransman niet meer op zal stappen. Na een rondje bleek dat de pijn aan de hand te ernstig was om mee te rijden. De hoop is nu dat hij bij de wedstrijd over een week, in het Italiaanse Maggiora, kan terugkeren. Daarvoor zou rust voldoende moeten doen voor het herstel.

Vialle kwam afgelopen week ten val na een botsing met Nederlander Roan van de Moosdijk tijdens een training. De Fransman kwam daar met de meeste pijn van weg, maar zijn team hoopte toch op een mirakel. De pijn verdween echter niet zo plots als de crash plaats vond.

Door het uitvallen van Vialle kunnen andere rijders profiteren. De KTM-rijder was ongenaakbaar in het seizoen 2020 en leek na de zege in de openingswedstrijd naar een vergelijkbaar seizoen onderweg. In de MX2-klasse rijden met Van de Moosdijk en Kay de Wolf ook Nederlandse talenten rond. De Vlaming Jago Geerts was in 2020 de vice-wereldkampioen.