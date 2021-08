Reconstructie: Hoe ‘halve Herlings’ zijn kans op de titel keerde

Zondag 18 juli: De blessure

De thuiswedstrijd in Oss verloopt dramatisch voor de Nederlanders, maar vooral voor Jeffrey Herlings. De eerste manche wint hij weliswaar en de rode plaat is binnen handbereik. Echter landde Ivo Monticelli tijdens de manche op zijn schouder. Het levert The Bullet een gebroken schouderblad op, die hem uit de tweede manche houdt en hem ook enkele wedstrijden aan de kant zal houden. Het is het slechtste mogelijke moment voor Herlings om geblesseerd te raken: in de eerste van vier achtereenvolgende wedstrijden van het WK motorcross.

Zaterdag 24 juli: De handdoek

De MXGP van Tsjechië in Loket was de eerste wedstrijd na de dramatisch verlopen wedstrijd in Oss. Dirk Grübel, de teambaas van Herlings, is in Tsjechië te gast in de MXGP Studio Show. Grübel is duidelijk over de vooruitzichten: “Voor mij is Lommel absoluut een no-go!” De MXGP van Vlaanderen komt volgens de KTM-baas te vroeg. Een snelle terugkeer is definitief uitgesloten.

Zondagochtend 25 juli: Het doel

Een dag later komt Herlings zelf voor het eerst aan het woord over zijn blessure. “Het was een stuk erger dan we hadden verwacht”, is de viervoudig wereldkampioen duidelijk. “Wanneer ik terugkom? Normaal gesproken pas in Finland [na het missen van drie GP’s].” Wel zet hij, als eerste, voorzichtig de deur open voor Lommel. “Ik voel weinig van mijn schouder, maar motorrijden is anders. Misschien kunnen we rijden om de titelkansen in leven te houden, maar of dat verstandig is… ik denk het niet.”

Zondagmiddag 25 juli: De concurrent

Herlings is zelf in Tsjechië en vreest voor één ding: de volle buit voor WK-leider Tim Gajser, die dan 50 punten uit zou lopen in het kampioenschap. Het tegenovergesteld gebeurt echter: de Sloveen gaat, voor het eerst in het seizoen 2021, onderuit. Hij wordt zesde in de GP en pakt slechts 26 punten. De achterstand van Herlings in de WK-stand na drie gemiste races: 51 punten. Een bemoedigende gedachte en een stimulans voor de Nederlander om alles op alles te zetten om de week erop al terug te kunnen keren.

Bekijk ook de serie Behind The Bullet:

Donderdag 29 juli: De allesbepalende kalenderwijziging

De MXGP van Finland, het moment waarom Herlings ‘normaal gesproken’ terug zou keren, wordt afgelast. Hierdoor ontstaat er een gat in de kalender, tussen de MXGP van Letland en de MXGP van Turkije, van bijna een maand. Wat nou als Herlings de komende twee GP’s, weliswaar geblesseerd, rijdt en daarna een maand rust neemt om te herstellen? Zowel de MXGP van Vlaanderen als die van Letland zijn zandwedstrijden, in principe in het voordeel van Herlings.

Vrijdag 30 juli: De eerste lichtpuntjes

De geruchten worden steeds luider en ook alles rondom het team van Herlings wordt in gereedheid gebracht. De monteurs lachen, maar zeggen nog niks. ’s Avonds wordt de motor van Herlings gekeurd bij KTM, een teken aan de wand. De berichten zijn dan dat Herlings gaat proberen om te trainen op de motor en dan de beslissing maakt, in samenspraak met de medische staf.

Zaterdag 31 juli: De beslissing

Herlings gaat trainen in Deurne. En alles voelt zoals het moet. In ieder geval zo goed en kwaad als het gaat. Op dat moment weet zelfs zijn team nog niet wat er echt gaat gebeuren. Joël Smets, trainer van het KTM-team, geeft ook toe dat het voor hem spannend is. Als hem wordt gevraagd of KTM nog naar buiten brengt wat er met Herlings gaat gebeuren, antwoordt hij: “Ik hoop van wel, dan weten wij ook wat er gaat gebeuren.” Ook Grübel heeft nog geen nieuws: "No", klinkt het simpel als hem wordt gevraagd of er al nieuws is. Omstreeks 16.00 uur is het zover. Het grote woord is eruit: Herlings gaat het ‘proberen’. "Let's try to do something unthinkable", is zijn tekst op zijn eigen Instagram-account.

Zondagochtend 1 augustus: De comeback

Tijdens de training is het zover: voor het eerst sinds zijn schouderbladbreuk rijdt Herlings de baan in tijdens een MXGP-wedstrijd en niet zuinig. In plaats van zo minimaal mogelijk rondjes te rijden gaat hij direct aan de slag om ‘op racesnelheid’ te komen. In de kwalificatie komt Gajser achter hem rijden: even kijken hoe Herlings ervoor staat en wat hij ziet? Herlings staat er meer dan goed voor, gezien de omstandigheden. Hij neemt uiteindelijk genoegen met de tweede tijd.

Zondagmiddag 1 augustus: De zege

Ondenkbaar inderdaad. Er is geen ander woord voor te verzinnen: twee weken na zijn breuk wint Herlings op de manier zoals we die van hem kennen: op het laatste moment versnellen. Na afloop is hij duidelijk: het heeft heel veel energie gekost. "Ik moet maar zien hoe ik die tweede manche doorkom, maar dit had ik niet kunnen hopen. Hopelijk kunnen we dit weekend het podium halen."

Zondagavond 1 augustus: De arm

De tweede manche van Herlings zal de crossvolger waarschijnlijk meer bijblijven dan de eerste. Hij viel in de derde bocht met Glenn Coldenhoff. Hij kwam op de 35e plek terecht en rijdt een waanzinnige inhaalrace. Drie seconden per ronde is hij sneller dan de rest. In de laatste ronden is het beste er wel vanaf, maar daarvoor was nauwelijks zichtbaar dat Herlings een blessure had. "Ga morgen maar mee naar het röntgenapparaat, dan zul je wel zien dat ik geblesseerd bent", vertelt hij lachend als hem de stelling wordt voorgelegd in een exclusief gesprek met Motorsport.com. Even daarvoor was hij in de persconferentie al duidelijk geweest over hoe hij ervoor stond: "Ik kan mijn arm niet eens meer optillen."

Het huzarenstukje van Herlings past prima in het rijtje met zijn manchezege in Letland in 2019 (na zijn enkel te hebben gebroken in de opwarmronde) en de zege in de eerste manche in Oss. Maar toch blijft Herlings kritisch als hij de wedstrijden moet vergelijken: "Deze heb ik niet gewonnen." Hij baalde ervan, want zonder de crash had hij waarschijnlijk wel gewonnen. In een kwartier ging hij van 35 naar 12, daarna was winnen teveel gevraagd. "Dan heb je zoveel energie verstookt en ik ben nu ook maar een halve. Ik rij al drie jaar met een halve voet, maar nu ook nog een halve arm."