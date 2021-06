Nederlandse crossers houden gemengde gevoelens over aan Britse GP

Herlings (3-4) behaalt met podium doel

Voor Jeffrey Herlings was de zege iets te hoog gegrepen, in beide manches moest hij in de uiteindelijke GP-winnaar Tony Cairoli zijn meerdere herkennen. Met name in de tweede manche nam hij geen risico's. Het lijkt een kwestie van tijd voordat we Herlings in zijn oude topvorm zien. Vooralsnog doet hij in ieder geval wat hij moet doen: podiums pakken. Dat lukte niet iedereen en daardoor staat Herlings 'gewoon' tweede in de tussenstand van het WK.

"Ons doel is dit jaar om zo vaak mogelijk op het podium te komen. Uit het verleden weten we dat als je dat bijna ieder weekend lukt, je uiteindelijk in de buurt van de titel bent aan het einde van het seizoen. Mijn beide races waren oké, niets bijzonders. Ik heb gewoon de snelheid nog niet. In de ochtend lukt het me wel om het in één ronde te laten zien, maar over een gehele race is het nog niet voldoende. Ik zit er echter niet ver vanaf en er komen nog een hoop circuits aan die me beter liggen!"

Coldenhoff (5-9) laat zien mee te kunnen met top-vijf

Voor Glenn Coldenhoff was de eerste manche in Engeland een positieve verrassing. Met een sterke start reed hij direct vooraan en handhaafde zich uitstekend in de top-vijf. Een flinke opsteker na een matig eerste weekend in Rusland. "Het was een prima dag. Ik had wat moeite in de tijdtraining en mocht als veertiende een plekje uitzoeken, wat prima is hier. Mijn gevoel was goed, wat altijd het belangrijkste is. Ik had een goede start in de eerste race en lag in de eerste ronde op de derde plaats. Ik voelde vertrouwen, maar werd een beetje verrast door een inhaalactie van Jeffrey [Herlings], die me aan de binnenkant passeerde. Een foutje in één bocht kan je behoorlijk uit je ritme halen voor een groot deel van de baan, dus kwam Tim Gjaser me ook voorbij. Ik eindigde vijfde: mijn eerste degelijke resultaat van het seizoen. Na de tweede manche had ik ook een goed gevoel, maar ik had een kleine crash waardoor ik flink wat plekken kwijtraakte. Ik eindigde negende en totaal als achtste. Dat is niet waar we willen zijn, maar al een heel stuk beter dan in Rusland. Nu willen we blijven bouwen."

Vlaanderen (17-11) heeft snelheid over

Calvin Vlaanderen liet in de races opnieuw zien over de snelheid te beschikken om in de top-tien mee te kunnen doen, maar matige starts en crashes zitten hem nog dwars. "Het was een prima weekend voor mij, al is dat niet terug te zien in de resultaten. Ik had een beter gevoel dan terug te zien in het aantal punten dat ik mee naar huis neem, maar daardoor kan ik wel met een goed gevoel verder kijken. Mijn tijdtraining was goed met een negende tijd, maar in de eerste race crashte ik met Gajser bij de start en viel ik in de eerste bocht. Daarna heb ik me van helemaal achteraan naar de zeventiende plaats gevochten. In de tweede race had ik ook een slechte start maar kon ik wel op de motor blijven zitten. Zo begon ik net binnen de top-twintig en reed ik naar de elfde plek. Ik kwam daarna tear-offs tekort, dus toen werd het lastiger om in te halen. De baan was wat mij betreft wat te makkelijk voor iedereen, waardoor het lastig was om in te halen. Al met al is de dertiende plek niet bepaald wat we hadden gehoopt, maar we gaan ons best doen om er weer van te leren en te verbeteren."

Bogers (13-17) blij om terug te zijn

Brian Bogers miste de eerste GP in Rusland en debuteerde in Engeland dus voor zijn nieuwe GasGas-team. De Eindhovenaar weet dat hij nog wat raceritme mist, maar blikte tevreden terug. "Het was super om terug te zijn in de paddock met het Standing Construct team. Het was frustrerend om de eerste manche uit te moeten zitten, maar ik ben erg blij om gezond en terug te zijn. Het was een degelijke dag voor mij. Ik heb gewoon nog wat extra starts nodig om mijn raceritme terug te vinden, maar het is goed begin. Mijn motor is goed, maar ik moet nog aan mijn starts werken voordat we naar betere resultaten kunnen kijken."

Van de Moosdijk (8-4) doet goede zaken in WK

In de MX2-klasse was het een lastige eerste manche en een veel betere tweede manche voor Roan van de Moosdijk, die net naast het podium eindigde. Toch zal hij tevreden terugkijken op de start van zijn seizoen: waar de nummers één en twee van 2020 (Tom Vialle en Jago Geerts) al flink punten lieten liggen, heeft Van de Moosdijk degelijk resultaten neergezet op banen die traditioneel gezien niet de zijne zijn, ondanks matige starts.

"Mijn reactie was niet zo goed in de eerste manche, dus kwam ik vast te zitten en kon ik ook mijn ritme tijdens de race niet vinden. Voor de tweede manche schoof ik een paar poortjes op en kwam ik beter weg. Ook kon ik de bocht beter insturen. Ik kon de leiders goed volgen, maar het is lastig om in te halen hier, dus ik ben tevreden met hoe ik eindigde. Eerder deze week kwam ik in aanraking met een andere rijder tijdens een training, maar gelukkig had ik alleen wat spierpijn en gaf de fysio groen licht."

Kay de Wolf (15-15) 'beter dan verwacht'

Kay de Wolf kent vooralsnog een wisselvallig debuutseizoen. Qua rijden zit het wel goed, maar de 16-jarige crosser uit Eersel is nog iets te vaak betrokken bij ongelukken om echt goede resultaten neer te zetten. Ook in Engeland moest hij van ver terug zien te komen en was in de rondetijden te zien dat ook hij een top-tien rijder is.

"Het is voor mij vooral goed om een extra GP te hebben gereden. Ik ben tevreden met mijn rijden, maar de crash in de eerste ronde van de eerste race was erg frustrerend. Daarna moest ik mijn hoofd erbij houden en vooruit zien te komen. Ik eindigde als vijftiende, wat gezien de omstandigheden gewoon knap is. In de tweede race kwam ik weer met iemand in aanraken net na de start en moest ik even een pas op de plaats maken. Dat was weer een erg lange race. Wederom een vijftiende plaats, dus dat zijn prima finishes. Mijn resultaten zijn beter dan verwacht, dus dat geeft me veel zelfvertrouwen voor de komende weken!"