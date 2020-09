Crosswereld leeft met Herlings mee: “Steen in je maag”

Oud-teamgenoot en natuurlijk ook landgenoot Glenn Coldenhoff zag Herlings liggen en wist direct dat het foute boel was. “Het was tijdens een vrije training, dus eigenlijk is iedereen nog rustig aan aan het doen. Als je dan iemand op de grond ziet liggen en de medical flag wordt gezwaaid, dan weet je wel dat er iets goed mis is. Bovendien zag ik Herlings’ motor weggereden worden dus ik wist dat het om hem ging”, beschrijft Coldenhoff hoe hij bij de plaats van onheil aankwam.

Het liet de crosser uit Best zeker niet onberoerd. “Ik had er echt wel even moeite mee als ik eerlijk ben. Zo wil je niemand zien liggen, maar zeker Jeffrey niet. We trekken gewoon veel met elkaar op en ik ken hem ook natuurlijk als teamgenoot bij TeamNL en voorheen KTM. We kennen allemaal zijn geschiedenis en weten dat hij onderweg was naar de wereldtitel. Ik hoop echt dat het snel goed met hem gaat en dat het allemaal heel erg meevalt.”

Teambaas Herlings in zak en as

Lopend langs de KTM-tent was, vlak na de crash, was de impact direct duidelijk. Teambaas Dirk Gruebel, een man van grote fysieke statuur, zat ineengedoken achter de coulissen naar de grond te staren. Zelden zag de teambaas er zo klein uit. “Ik heb zoveel met hem meegemaakt en dit is echt een waardeloos gevoel”, zoo hij later zeggen tegen Motorsport.com.

“Gelukkig kreeg hij zijn gevoel in armen en benen vrij snel terug”, liet hij optekenen in het persbericht van zijn werkgever. KTM Motorsportbaas Pit Beirer sloot zich aan bij de teambaas. “Het was vreselijk om Jeffrey weggedragen te zien worden en de baan te zien verlaten in een helikopter.”

Tom Vialle, teamgenoot van Herlings, nam de rode plaat van The Bullet mee naar het podium, waar hij na een perfecte MX2-dag (met twee manchezeges) op de hoogste trede stond.

GP-winnaar Prado: “Steen in je maag”

In de persconferentie na afloop van de MXGP van Faenza, gewonnen door Jorge Prado, ging het ook over Herlings. Op de vraag van Motorsport.com hoe zij de knop hebben omgezet nadat ze een collega zo hebben zien worden afgevoerd, antwoordde GP-winnaar Prado emotioneel.

“Toen ik Jeffrey zag liggen, voelde ik het al in mijn buik. Ik kom zelf terug van twee blessures en weet hoe naar het is om met zoveel pijn op de grond te liggen. Als racer wil je er altijd zijn om plezier te hebben. Geblesseerd raken hoort een beetje bij deze sport, maar ik had hem echt liever zien racen en hier naast me zien zitten. Ik wens hem heel veel geluk en hoop dat hij snel terug kan zijn. Het belangrijkste voor ons als rijders: onze overwinningen tellen gewoon harder als iedereen er bij is en dat zijn de mooiste dagen.”

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing, wordt gefeliciteerd door Jeremy Seewer, Monster Energy Wilvo Yamaha Factory Racing Foto: Niek Fotografie

Jeremy Seewer, die zijn eerste manchezege pakte in Faenza en afgelopen zondag tweede werd achter Herlings, nam na zijn zege al direct de tijd om The Bullet beterschap te wensen. In de persconferentie lichtte hij zijn gevoel nog maar eens toe. “Zo wil je je dag gewoon niet beginnen”, stelt de sympathieke Zwitser. “Als je hem ziet liggen krijg je een heel naar gevoel. Je gaat er gelijk over nadenken. Maar het is ons werk om weer verder te gaan en het een plekje te geven. Ook ik hoop dat hij snel terug is!”

Tim Gajser sloot zich aan bij de woorden van zijn collega’s en wenste Herlings eveneens beterschap.