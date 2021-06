Preview WK motorcross: Onze vragen voor de MXGP-start

Waar staat Gajser ten opzichte van Herlings?

De vraag waar eigenlijk iedereen zich de laatste seizoenen mee bezighoudt: pakt Tim Gajser of Jeffrey Herlings de titel? In 2020 kwam Gajser enorm sterk uit de startblokken en legde hij Herlings zelfs in het zand het vuur na aan de schenen. Het moge duidelijk zijn, ook na de zeges van Gajser in Lommel, dat de Sloveen op die ondergrond een flinke stap heeft gezet.

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing en Tim Gajser, Team HRC Foto: Niek Fotografie

Maar waar Herlings de afgelopen weken juist de concurrentie opzocht, kwam Gajser alleen in eigen land en met minimale tegenstand in actie. De twee hebben elkaar vakkundig ontlopen in de voorbereiding, datzelfde geldt overigens voor Tony Cairoli en Jorge Prado. Hoe de verhoudingen liggen, zien we komend weekend dus pas voor het eerst.

Kan Prado een ‘Herlings’ doen?

Hoewel Gajser wereldkampioen werd in 2020, was hij eigenlijk nooit de rijder die de meeste indruk maakte in het WK. Waar Herlings veruit de sterkste was in de eerste deel van het seizoen - tot zijn blessure koesterde The Bullet meer dan 60 punten voorsprong - was debutant Prado in de slotfase de allerbeste, totdat hij positief werd getest op COVID-19. Natuurlijk, over het gehele seizoen genomen was Gajser de beste en is hij de verdiende kampioen van 2020, maar hij heeft er in de Spanjaard een behoorlijke concurrent bij.

Dat de aanval in 2020 uitbleef maakt Prado in 2021 misschien alleen nog maar gevaarlijker. Dit jaar begint hij, in tegenstelling tot 2020, volledig fit aan het seizoen. Hij is een jaar fitter, sterker en slimmer, en dat is op de grote motor vaak de sleutel. Kijk ook naar hoe Jeffrey Herlings de MXGP-klasse in kwam. De start van het eerste jaar (2017) werd verstoord door een vroege blessure, waarna hij liet zien de allerbeste te zijn. In het tweede jaar overrompelde hij iedereen.

Kunnen Coldenhoff en Bogers een volgende stap maken bij hun nieuwe team?

Eén van de grootste verrassingen op de rijdersmarkt voor 2021 was de overstap van Glenn Coldenhoff van GasGas naar Yamaha. Waar het team hem als gegoten zat, miste de sympathieke Brabander waardering vanuit Oostenrijk en zo verliet hij na vijf jaar het KTM-consortium voor het in Bergeijk gerunde Yamaha-fabrieksteam.

Coldenhoff heeft wat moeten wennen aan de machine en vooral hem naar zijn hand moeten zetten, maar gezien de resultaten van de laatste pre-season wedstrijd in Ernée zit het wel goed. De vraag is of we hem al richting het podium kunnen verwachten en wellicht zelfs voor zeges kunnen gaan zien vechten tijdens het seizoen. De laatste jaren bij Standing Construct was dat namelijk ook het geval.

Voor Brian Bogers geldt dat hij na dramajaren bij Honda zich heeft kunnen revancheren op, in eerste instantie, een standaard KTM. Eind vorig jaar kwam het vertrouwen van WP, waar hij testrijder is, en werd er ook beter materiaal ter beschikking gesteld. Een serie uitstekende resultaten gaven hem de kans om het plekje van Coldenhoff over te nemen. Aangezien die motor niet heel veel verschilt van de KTM, was die overstap gemakkelijker. De Eindhovenaar leek in goede doen tot hij een week geleden onder het mes moest. Een valse start dus, want hij mist de eerste GP, maar de verwachtingen zijn redelijk hoog. Normaal gesproken rijdt hij op iets beter materiaal dan vorig jaar, maar de vraag is of hij met de druk van een fabrieksteam om kan gaan. Wat dat betreft is Standing Construct GasGas misschien wel het beste fabrieksteam om voor te rijden.

Krijgen we nog volle heuvels bij de GP’s?

Vorig jaar werd het grootste deel van de races zonder publiek verreden. Het uitstellen van de kalender door promotor Infront Moto Racing had het voornaamste doel om de weg te openen naar meer publiek bij de races en dit heeft gedeeltelijk effect gehad.

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing, in 2020 tijdens de MXGP van Groot-Brittannië. Foto: Niek Fotografie

Hoewel er bij de openingsrace in Rusland nog geen fans zijn, is dit in de wedstrijden erop in Groot-Brittannië (10.000 of meer) en Italië wel het geval. Ook Oss rekent op fans en heeft die ook nodig om te organiseren.

Wat komt er terecht van de Motocross of Nations?

Dit blijft een dilemma. Infront lijkt er niet onderuit te komen om de landenwedstrijd tijdens het seizoen te organiseren. Uit gesprekken met de organisatie blijkt dat de Nations een evenement moet worden zoals ieder jaar: met landenteams met ieder drie rijders dus, waarbij alle andere WK-deelnemers als wildcards deel kunnen nemen. De resultaten van de Nations tellen dan mee in het WK (wel met WK-puntentelling natuurlijk).

Laten we er niet omheen draaien: er zijn heel veel mitsen en maren. Allereerst maken veel mensen zich zorgen over de ‘spirit’ van de Nations. Is het nog wel een echte Nations als andere rijders tussen de landen in rijden?

Daarnaast is er het competitieve element: ieder land heeft twee startposities, want er rijden altijd twee klassen tegelijk. Maar wie krijgt dan de voorkeursplek? Normaal gesproken wordt vaak een mindere motor op de tweede plek gezet, omdat een 250 minder vermogen heeft dan een 450. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar waarin dit een probleem kan vormen. Bijvoorbeeld wanneer iemand als Herlings voor de WK-titel strijdt en voor Team Nederland in actie komt. Dat zou een dergelijke rijder er ook van kunnen weerhouden om überhaupt voor zijn land uit te komen.

Tot slot nog even teruggrijpend op het vorige punt: toeschouwers. Infront heeft al regelmatig aangegeven alleen een Nations te willen organiseren wanneer er ook een Nations-sfeer is en dus met heel veel (internationale) fans. Dat was ook de officiële reden dat het evenement in 2020 geen doorgang vond. De vraag is of dat op de huidige datum op de kalender en de huidige locatie, 26 september in Mantova (Italië), mogelijk zal zijn.

Bonus: Is 2021 het laatste jaar van Tony Cairoli?

De Siciliaanse legende loopt uit zijn contract en nu er zoveel verschillende andere titelkandidaten zijn - denk naast Gajser, Herlings en Prado ook aan Romain Febvre en Jeremy Seewer - is een tiende titel, waarmee hij het record van Stefan Everts zou evenaren, wel heel ver weg. Ook de 101 GP-zeges lijken niet meer haalbaar.

Cairoli lijkt dan ook wel toe aan stoppen. Hoe leuk hij de sport ook nog steeds vindt, spelen de blessures hem de laatste jaren parten. Maar ook hier geldt weer: niet zonder fans. KTM en de rijder zelf zinspelen regelmatig op een afscheidstournee, dus ga er maar vanuit dat hij er nog een jaartje aan vast plakt als dat dit jaar niet mogelijk is.