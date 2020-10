Preview: Zeven vragen over de Triple GP in Lommel

Pakt Cairoli de laatste strohalm?

Het is alweer even geleden dat Siciliaan met de rode plaat onderweg was naar zijn tiende wereldtitel, waarmee hij Stefan Everts zou evenaren. In Faenza was het namelijk niet Tim Gajser, maar Tony Cairoli die de WK-leiding overnam van Jeffrey Herlings.

Sindsdien heeft de negenvoudig wereldkampioen flink terrein in moeten leveren. In vier wedstrijden ging Cairoli van zeven punten voorsprong naar 24 punten achterstand. Inmiddels staat de KTM-coureur dus bijna een manchezege achter. Lommel zou Cairoli normaal gesproken veel beter moeten liggen en dus is dit zijn moment om toe te slaan. Anders zijn de titelkansen zo goed als verkeken.

Is Gajser écht zoveel beter geworden in het zand?

Vol verbazing keek de motorcross-wereld in maart naar de laatste GP voor de coronabreak. “Is dat Gajser die het Jeffrey Herlings lastig maakt in Valkenswaard?” Jawel, de Sloveen lijkt meer dan ooit mee te kunnen in het zand. In een interview met Motorsport.com vertelde de wereldkampioen dat de ontdekking van een zandbaan vlakbij huis daarbij aan bijgedragen heeft.

Waar hij normaal wakker lag als hij richting Lommel moest, reist hij tegenwoordig met veel meer vertrouwen af, zo beweert Gajser. Vorig seizoen won hij de GP van Lommel, maar wel in een veld zonder Cairoli, Herlings en met een Glenn Coldenhoff die zijn vorm eindelijk aan het vinden was.

De vraag is of Gajser dit jaar dat kunstje kan herhalen. Meer dan wat dan ook is dit dé beslissende factor in dit WK: kan de Sloveen in Lommel bevestigen dat hij gegroeid is in het zand en de schade beperken? Dat lijkt de wereldtitel hem niet meer te kunnen ontgaan.

Maakt Geerts nog kans op de MX2-titel?

Ook in de MX2 lijkt de strijd om de titel beslist. Tom Vialle heeft 48 punten voorsprong op Jago Geerts. Als de Vlaming nog kans wil maken op de titel, zal het ook voor hem in Lommel moeten gebeuren. Geerts kan als geen ander door het zand rijden, maar als hij net zo vaak in de fout gaat als in de laatste paar GP’s, zal de constantere Vialle alleen maar meer terrein winnen.

Vorig seizoen eindigde Geerts als tiende nadat hij motorpech had. Vialle werd vierde achter Prado, Vlaanderen en Watson. De komende drie wedstrijden mag de Belgische Yamaha-rijder geen steekje laten vallen, anders is het voorbij.

Wie rijdt waar in 2021?

Het rijdersveld voor komend seizoen is nog niet helemaal compleet en vooral voor de Nederlandse rijders staat er veel op het spel. Van Glenn Coldenhoff weten we dat hij zo goed als zeker naar het Nederlandse fabrieksteam van Yamaha trekt, niet in de minste plaats omdat teameigenaar Louis Vosters zijn interesse in Coldenhoff al duidelijk kenbaar heeft gemaakt in een interview op deze site.

Zijn plekje bij GasGas lijkt naar Pauls Jonass te gaan, die op zijn beurt plaatsmaakt bij Husqvarna voor de promoverende Thomas Kjer Olsen. Wie het tweede plekje bij GasGas krijgt, is nog niet duidelijk. Hoewel Ivo Monticelli goed ligt in het team, zijn er nog genoeg andere rijders die azen op een plekje.

Een ander fabriekszitje dat vrijkomt is het stekje van Clément Desalle bij Kawasaki. De Waal maakte afgelopen week zijn pensioen bekend, net zoals de 24-jarige Thomas Covington (Gebben Yamaha) dat deed.

Welke rijders zijn er dan nog beschikbaar? Gautier Paulin lijkt uit te moeten kijken naar een nieuwe werkgever, net als teamgenoot Arnaud Tonus. Daarnaast is Jeremy van Horebeek officieel ook niet zeker van een plekje volgend seizoen, al lijkt hij wel bij SR Honda te blijven. Ben Watson is ook een intrigerende naam. De teamgenoot van Geerts moet overstappen van MX2 naar MXGP en lijkt bij Yamaha te blijven, al zijn er ook geruchten dat KRT interesse heeft.

Qua Nederlanders lopen de contracten van Brian Bogers (nog wel een optie bij Marchetti) en Calvin Vlaanderen (bij Gebben van Venrooy Yamaha) af. Beide Nederlanders laten de laatste wedstrijden sterke resultaten zien en wekken daarmee behoorlijke interesse. In en tijdens ‘Lommel’ lijken aardig wat knopen doorgehakt te gaan worden. Het wordt dus een interessant weekend wat betreft silly season.

Wordt er in november nog gecrost?

Officieel staan er na Lommel nog drie GP’s op de kalender in Arco di Trentino. Normaal gesproken wordt daar in deze tijd wintersport bedreven en met de ontwikkeling van het coronavirus wordt het steeds onwaarschijnlijker dat we daadwerkelijk nog een keer naar Italië gaan met het hele circus. Daar komt bij dat de meeste rijderscontracten eind oktober aflopen, al lijkt een korte verlenging in de meeste gevallen een formaliteit.

Komt er een jubileum-GP in Oss in 2021?

Enkele weken geleden staken geruchten de kop op dat er, naast een GP in Arnhem, ook een MXGP in Oss zou komen. Oud-Dakar deelnemer Ebert Dollevoet speelt daar een grote rol in. In 2021 bestaat de club in Oss vijftig jaar en naar aanleiding daarvan wordt getracht een GP binnen te halen. Naar verluidt worden de contracten in Lommel ondertekend.

Gaat Kay de Wolf met een EMX-zege promoveren?

Tijdens de tweede race in Lommel vindt ook de laatste ronde van het EK 250cc plaats. Roan van de Moosdijk krijgt dus een opvolger. Dat zal geen Nederlander worden. Kay de Wolf was in zijn debuutjaar op de 250 nog niet constant genoeg om voor de titel te strijden. Alleen in theorie maakt hij nog kans op de titel. Met negentig punten achterstand zou dat in vier manches nog goed te maken zijn, op papier althans.

Wel stond de 16-jarige crosser uit Eersel al meerdere malen op het podium en krijgt hij het vertrouwen van Husqvarna om over te stappen naar het WK. In Lommel krijgt De Wolf nog een laatste kans om een wedstrijd te winnen en als dat ergens kan, dan is dat in het zand.

Overigens verwachten we dat De Wolf tijdens het laatste weekend in Lommel, mits hij de eerste twee wedstrijden ongedeerd doorkomt, al zal debuteren in de MX2.

Tijdschema MXGP van Lommel

Zondag 18 oktober wordt de MXGP van Vlaanderen verreden, woensdag 21 oktober de MXGP van Limburg en zondag 25 oktober de MXGP van Lommel. Het Tijdschema ziet er als volgt uit: