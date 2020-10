Preview: Gajser en Vialle op titeljacht in Trentino

In beide klassen bedraagt de voorsprong van de koploper inmiddels 74 punten. Dat betekent dus dat, met een beetje geluk voor de koplopers, de WK-titel al op de eerste zondag van het Italiaanse slotstuk kan worden uitgereikt. Logischer lijkt dat het tijdens de tweede wedstrijd gebeurt en bijna zeker is dat zij na de slotwedstrijd de nieuwe kampioenen zijn. Alleen een zware blessure of volledig inzinking zou nog roet in het eten kunnen gooien.

Hoe kan Gajser kampioen worden?

Simpel gezegd moet de Sloveen na de MXGP van Trentino, de eerste van drie wedstrijden tegen de schilderachtige achtergrond van Pietramurata, honderd punten voorsprong hebben. Het aantal manchezeges van de Honda-rijder is niet te evenaren en dus heeft hij geen extra punt nodig.

26 punten pakken in één GP-weekend is wel flink. Maar met de recente resultaten van Tony Cairoli in het achterhoofd verre van onmogelijk. Tijdens de laatste wedstrijd in Lommel pakte Gajser nog 19 punten op de Siciliaan, terwijl hij in de eerste Vlaamse wedstrijd zelfs 24 punten meer greep. Hij zal echter ook nog zestien punten moeten pakken op Jeremy Seewer, die derde staat. Jorge Prado staat wel al buitenspel. De Spanjaard mist op zijn minst de eerste GP in Trentino en staat al op meer dan honderd punten.

Nee, het ligt niet in de lijn der verwachting dat Gajser zondag al de titel pakt. Velen zullen hun geld hebben staan op de tweede wedstrijd, die woensdag volgt. Als Gajser zijn voorsprong weet te consolideren, of minder dan 25 punten te verliezen over twee GP’s, zal hij daar zijn vierde WK-titel al binnen hebben.

Hoe wordt Tom Vialle kampioen?

Zoals gezegd heeft ook MX2-leider Tom Vialle een fikse voorsprong en net als Gajser zal hij het in het aantal manchezeges dit seizoen niet meer afleggen tegen zijn enige overgebleven uitdager, Jago Geerts.

De kans dat Vialle 26 punten meer pakt dan Geerts lijkt iets groter dan bij Gajser het geval is ten opzichte van Cairoli. Geerts zit niet in de beste fase van zijn carrière en valt iedere race minstens één keer. Toch lijkt het ook logischer dat Vialle tijdens de tweede GP zijn eerste WK-titel pakt en daarmee het KTM-seizoen nog een beetje glans geeft, na alle eerdere tegenslagen (blessures van Jorge Prado, Jeffrey Herlings en René Hofer).

Blessures en opvallende zaken

Na zijn positieve COVID-test moest Prado de laatste wedstrijd in Lommel laten schieten en ook tijdens de eerste GP in Pietramurata is de jonge Spanjaard niet van de partij. Naast de al geblesseerde Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff zal ook Calvin Vlaanderen dit seizoen niet meer in actie komen.

Daarmee is Brian Bogers de enige overgebleven Nederlander in de topklasse. De Eindhovenaar weet zich al zeker van een contract bij GasGas voor 2021 en zal het seizoen bij Marchetti KTM goed af willen sluiten. Wellicht kan hij een gooi doen naar het podium.

In de MX2 zal Roan van de Moosdijk na zijn eerste manchezege ook zijn rookieseizoen met glans willen afsluiten. In Trentino krijgt de Eindhovense crosser normaal gezien nog drie kansen op een dagzege.

Tot slot nog een korte vermelding van twee crossers die we niet meer terug gaan zien. Gautier Paulin en Clément Desalle hangen de helm aan de wilgen na 2020. Reken maar op emotionele momenten voor de twee Franstalige rijders.