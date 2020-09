Preview: Kan Gajser Herlings onder druk zetten in Faenza?

Over Faenza

Er zullen best wat wenkbrauwen zijn opgetrokken toen Faenza als nieuwe bestemming op de MXGP-kalender verscheen. De laatste tien seizoenen stond de thuishaven van F1-team AlphaTauri slechts één keer op de kalender. Voor het grootste deel van de coureurs zal het dan ook een nieuwe baan zijn. Genoodzaakt door de coronacrisis besloot Infront Moto Racing echter om zoveel mogelijk dicht bij huis te rijden. Het resultaat: drie Triple GP’s in Italië. Na Faenza staan ook wedstrijden in Mantova en Pietramurata op de kalender, met twee tussenstops in Spanje en Lommel.

Qua baan is Faenza een typische, harde, Italiaanse baan met veel hoogteverschil. Een flink contrast dus met de zanderige Letse baan waar de laatste GP’s werden verreden, al beamen veel coureurs dat de omloop in Kegums er een stuk harder bij lag dan in voorbije jaren. De verwachting is dat de omloop in Faenza, door de harde structuur, niet tussentijds zal worden aangepast.

Gajser zoekt revanche, 'Italiaanse' rijders aan zet

Kampioenschapsrijder Herlings in Faenza meer dan in Letland rekening houden met diens rivaal Gajser. Na een sterk optreden in Letland dat eindigde in te weinig punten, kan Gajser in Faenza direct revanche nemen in de titelstrijd. Wie een rondvraag doet in de MXGP-paddock weet al snel: dit is bij uitstek de baan waar Gajser toe moet slaan. De Sloveen wist nog geen enkele GP te winnen, maar dat moet hier toch wel mogelijk zijn.

Waar het overgrote deel van de coureurs in de buurt van de Belgische grens woont en traint, is er een klein deel van de paddock dat rondom Italië bivakkeert. Waar Nederlanders en Belgen veelal opgroeien in het zand, is de laatste groep in Faenza in het voordeel.

Naast Tim Gajser en Romain Febvre, die als Franse coureur sowieso een streepje voor heeft op hardere banen, moet er dan ook rekening worden gehouden met coureurs als Tony Cairoli en Jorge Prado. De Spanjaard groeide weliswaar op in Lommel, en zanderiger dan dat wordt het bijna niet, maar werkt onder de vleugels van Cairoli en diens teambaas Claudio di Carli hard aan zijn vaardigheden op harde banen. Coureurs als Jeremy Seewer en Clément Desalle kunnen eveneens vooraan meedoen. Het grootste vraagteken is Arminas Jasikonis. De Litouwer maakte indruk in Letland, maar is normaliter vooral sterk in het zand.

Voor de hervatting van het seizoen werd in Faenza ook een internationale wedstrijd verreden. Daarin was Gautier Paulin de sterkste. Jeremy Seewer werd derde. Opvallend was het sterke optreden van Nicholas Lapucci, die tweede werd. Lapucci is normaliter geen WK-rijder is maar zal er in Faenza wel bij zijn.

Acht jaar geleden: Herlings pakt eerste WK-titel

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing, wint in Faenza en pakt de WK-titel (2012)

Toch moet Herlings zelf, zoals altijd, niet worden uitgevlakt. The Bullet kende een stroeve start in Letland, maar zou uiteindelijk flink uitlopen in de titelstrijd. Inmiddels bedraagt zijn voorsprong 46 punten. Ook aan Faenza bewaart hij positieve herinneringen. In 2012 pakte hij daar namelijk met overmacht zijn eerste MX2-wereldtitel. Tegen alle verwachtingen in, destijds was Herlings namelijk nog niet de allround rijder die hij nu is, domineerde hij de wedstrijden en bekroonde hij zijn kampioenschap met een GP-zege. Inmiddels is Herlings natuurlijk veel meer dan de koning van het zand.

Toch is het afwachten hoe Herlings voor de dag zal komen in Faenza. Er worden zeer warme temperaturen voorspelt en dus zal de baan heel erg hard zijn en éénlijnig, kortom: weinig inhaalmogelijkheden. Een goede start is dus een absolute must, en laat dit nu net de achilleshiel zijn van Herlings tot nu toe in 2020.

Zoals altijd geldt ook komende week weer: de rode plaat is heilig. Herlings zal er dus alles aan doen om, in de eerste plaats, fit te blijven en daarnaast niet teveel averij op te lopen in de titelstrijd. Het motto blijft: je weet nooit wanneer dit kampioenschap tot stilstand komt.

Video: Nederlandse MX-toppers bereiden zich voor op Faenza in Lelystad

Coldenhoff fit en strijdbaar

Glenn Coldenhoff kwam tot ieders verrassing als beste coureur uit de strijd tijdens de eerste GP na de coronacrisis maar raakte daarna geblesseerd aan zijn ribben. In gesprek met Motorsport.com laat Coldenhoff weten dat het alweer veel beter met hem gaat en dat hij uitkijkt naar Faenza, waar hij weer om de GP-zege mee wil gaan doen.

MX2: Herhaalt Van de Moosdijk zijn podia op harde banen?

Was het Letse drieluik op Jago Geerts zijn lijf geschreven, daar kan Tom Vialle excelleren op harde banen. De coureurs zijn zeer aan elkaar gewaagd en het belooft nog een mooie titelstrijd te worden, mochten beide rijders fit blijven.

Daarachter is een andere interessante strijd gaande: sinds zijn terugkeer van een enkelbreuk timmert Roan van de Moosdijk flink aan de weg. De Eindhovenaar eindigde in Letland drie keer op het podium. Als Nederlander, nogmaals, is hij in het zand altijd sterk. Zijn trainer Marc de Reuver liet weten opnieuw sterke prestaties van Van de Moosdijk te verwachten. Immers is de jonge Eindhovenaar in 'Reuf's' ogen een allround rijder.

Mocht de F&H Kawasaki-rijder inderdaad weer op het podium eindigen, dan profileert hij zich als grootste kanshebber op het brons in de WK-strijd, waarin hij momenteel op de vijfde positie staat. Maxime Renaux en teamgenoot Mathys Boisrame lijken de grootste bedreigingen te zijn voor Van de Moosdijk in die strijd op P3.

Tijdschema in Faenza

Zondag 6 september is de MXGP van Italië, woensdag 9 september de MXGP van Faenza en zondag 13 september de MXGP van Emilia Romagna. De drie GP's worden ieder volgens het volgende tijdschema verreden: