Preview MXGP Spanje: Houdt Coldenhoff sterke reeks in stand?

Intu Xanadu - Arroyomolinos, het was een naam die niemand iets zei toen deze werd gepresenteerd op de kalender van de MXGP. Het was bovendien één van die evenementen waarvan iedereen zeker dacht te zijn: deze verdwijnt van de kalender. Niet is minder waar en komend weekend wordt er dus gewoon gecrost op de parkeerplaats van een groot winkelcentrum op een half uurtje van Madrid.

Parcours MXGP van Spanje in Intu Xanadu - Arroyomolinos Foto: MXGP

Dankzij onze contacten in Spanje kregen we alvast wat informatie over de baan waar de komende twee seizoenen ook nog wordt gereden. De baan heeft een harde ondergrond en belooft flink zwaar te worden. De lokale organisatie heeft getracht zoveel mogelijk dubbele lijnen aan te leggen om inhaalmogelijkheden te creëren. De organisatie heeft de afgelopen tijd alle zeilen bij moeten zetten om het evenement door te laten gaan. Het liefste zagen zij natuurlijk lokale held en tweevoudig MX2-kampioen Jorge Prado schitteren voor eigen publiek, dat plaats kon nemen op een heuze 'Jorge Prado Tribune', maar helaas mag dat dit jaar niet zo zijn: er zal geen publiek aanwezig zijn tijdens deze wedstrijd.

Of Prado een kans maakt om even goed te winnen? De jonge Spanjaard heeft zich zeker tot kanshebber ontpopt en is momenteel één van de snelste rijders van de MXGP. Het feit dat hij bijna altijd de kopstart pakt, zal hem hier ook zeker van pas komen. Maar daarnaast zullen grote namen als Tony Cairoli, Romain Febvre en Tim Gajser natuurlijk ook vooraan te zien zijn.

Alle ballen op Coldenhoff!

Als we in onze notities kijken zien we dat er momenteel één crosser is die het de laatste tijd het beste heeft gedaan op aangelegde banen: Glenn Coldenhoff. De GasGas-rijder won natuurlijk zijn laatste twee wedstrijden tijdens de MXoN in Assen en won in 2019 ook de wedstrijd op Imola, dat toch enigszins vergelijkbaar mag worden genoemd. Alleen de aangelegde baan in Shanghai leverde geen dubbele zege op, daar won Jeffrey Herlings. Maar desalniettemin: Coldenhoff won vijf van zijn laatste zes races op een aangelegde baan. Het wordt wel weer tijd voor een zege voor de Nederlander. Met goede starts zal hij zeker meedoen!

Tijdschema MXGP Spanje

Zondag 11 oktober wordt er om de prijzen gereden in het WK MX2 en WK MXGP.