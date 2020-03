Preview MXGP Nederland: Uitgelezen kans Herlings

Tijdens de openingswedstrijd in Matterley Basin wist Herlings te profiteren van een dubbele valpartij van concurrent Tim Gajser. Zodoende brengt de crosser de rode plaat met zich mee naar Valkenswaard en koestert hij een, voor dit moment in het seizoen, flinke voorsprong van negen punten. Als we de 25-jarige KTM-rijder mogen geloven, wint hij van alle wedstrijden het liefste in Valkenswaard, dus wellicht dat er dit weekend weer een flinke slag te maken valt.

Over het algemeen is namelijk bekend dat wereldkampioen Gajser geen grote fan is van de baan in Valkenswaard. Sinds hij in de MXGP rijdt won hij maar één manche, in 2016. In 2016 en 2019 eindigde hij op het dagpodium, maar meer dan 38 punten haalde hij nooit. Vorig seizoen haalde hij wel het podium, maar toen was iemand als Herlings, bijvoorbeeld, geblesseerd. Kortom, normaal gesproken is Valkenswaard een nieuwe kans voor Herlings om vroeg in het kampioenschap een gat te slaan. De Brabander zelf gaat op voor zijn negende zege in zijn thuiswedstrijd.

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing voor Tim Gajser, Team HRC Foto: Niek Fotografie

Eerste podium GasGas voor Coldenhoff?

Een andere grote vraag die boven het circuit in Valkenswaard hangt is of Glenn Coldenhoff eindelijk een podium gaat pakken. In 2018 was de crosser uit Best er enorm dichtbij. Toen eindigde hij op gelijke hoogte met Gautier Paulin. Terwijl de speaker helemaal los ging in de overtuiging dat er twee Nederlanders op het podium stonden, realiseerde de rijder zelf dat dat niet het geval kon zijn. Nog altijd brengt die dag een bittere smaak met zich mee.

Een podiumsucces dit jaar, wat gezien de kwaliteiten van Coldenhoff en de verwachte modder zeker tot de mogelijkheden behoort, zou ook het eerste podium voor het nieuwe GasGas-fabrieksteam zijn. Hoewel het bekend is dat Standing Construct GasGas op hetzelfde materiaal rijdt als vorig seizoen, zou het toch wel tellen om zo vroeg al zulke successen te hebben. Coldenhoff zelf heeft er in ieder geval vertrouwen in.

Naast Herlings en Coldenhoff komen ook Calvin Vlaanderen, Brian Bogers en wildcardrijder Lars van Berkel in actie in de MXGP-klasse in Valkenswaard.

Revanche voor Van de Moosdijk?

Iemand die ongetwijfeld zal zinnen op een goed resultaat is Eindhovenaar Roan van de Moosdijk. Niet alleen is het circuit op een kwartiertje rijden van 'huis', daarnaast verliep de openingsronde van het WK MX2 enigszins teleurstellend. Reed Van de Moosdijk vorig seizoen al eens naar het podium als wildcard-rijder, daar was hij in Matterley Basin niet goed genoeg voor een top-vijf plek. Ondanks sterke trainingstijden kon de 19-jarige niet overtuigen in de races. Achteraf liet de F&H Kawasaki Racing Team-coureur weten dat de omloop in Engeland niet tot zijn favorieten behoort en dat hij zin heeft in Valkenswaard.

Jago Geerts reist als rode plaat-houder naar Valkenswaard. Mikkel Haarup, teamgenoot van Coldenhoff, staat tweede, nog voor coureurs als Tom Vialle en René Hofer, die de kleuren van KTM vertegenwoordigen.

Roan van de Moosdijk, F&H Kwasaki Racing Team Foto: Ray Archer

Organisatie scherp op coronavirus

Ondanks dat verschillende evenementen niet doorgaan vanwege de uitbraak van het coronavirus, kunnen MXGP-fans gelukkig dit weekend wel genieten van de actie in Valkenswaard. Wel heeft de organisatie van de wedstrijd laten weten dat het in nauw contact met het RIVM staat en scherp is op eventuele ontwikkelingen.

Seizoen start voor Kay de Wolf

Een andere coureur naar wie in Nederland reikhalzend wordt uitgekeken is Kay de Wolf. De Nestaan Husqvarna-rijder begint aan het EK 250-kampioenschap tijdens zijn thuiswedstrijd. De verwachtingen zijn hooggespannen voor de 15-jarige die debuteert op een 4-takt 250cc-machine. Naar verwachting kan De Wolf binnen enkele jaren na Van de Moosdijk ook het EK gaan winnen. Maar zoals gezegd: hij heeft de tijd.

Ook heeft hij in Liam Everts een geduchte tegenstander, in ieder geval in Valkenswaard. Waar de Wolf inmiddels het postuur heeft om op een 250-machine te rijden, blijft Everts nog iets achter. Vandaar dat de kleinzoon van Harry en de zoon van recordkampioen Stefan zich nog richt op het EK 125cc. Wel gaat de leider in dat kampioenschap, na een overtuigende dubbele zege in Engeland, zich proberen te kwalificeren in Valkenswaard voor de EMX250, net als 99(!) andere rijders overigens.

Kortom, genoeg om naar uit te kijken. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Nancy van de Ven en Lynn Valk die in het WK voor vrouwen voor nieuwe Nederlandse successen gaan. Bekijk hieronder wanneer welke rijders in actie komen:

Tijdschema MXGP Van Nederland in Valkenswaard:

Zaterdag Tijd Klasse Sessie 07.50 WMX Vrije training 08.15 EMX250 (Groep 1) Vrije training 08.40 EMX250 (Groep 2) Vrije training 09.05 WMX Kwalificatietraining 09.50 MX2 Vrije training 10.20 MXGP Vrije training 11.10 EMX250 Kwalificatietraining 11.45 EMX250 Kwalificatietraining 12.25 MX2 Kwalificatietraining 13.00 MXGP Kwalificatietraining 13.45 WMX Race 1 14.30 EMX250 Race 1 15.15 MX2 Kwalificatierace 16.00 MXGP Kwalificatierace