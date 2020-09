Preview: Wie doorbreekt de KTM-hegemonie in Mantova?

Er wordt veel gesproken over de enorme competitiviteit in de MXGP, maar tot nu toe gingen alle zeges richting Oostenrijk. Jeffrey Herlings pakte vier GP-zeges, Tony Cairoli twee en Jorge Prado één. Met de beste wil van de wereld kunnen we niet anders dan de GP-zege van Glenn Coldenhoff ook toe te schrijven aan de Oostenrijkers, hoewel dat op een GasGas was. De Spaanse fabrikant is nog niet erg toegekomen aan het ontwikkelen van een eigen crossmotor, hoewel de invloed van de monteurs van Standing Construct natuurlijk nooit onderschat mag worden, kijk hiervoor alleen maar naar het WK in 2019, toen Coldenhoff derde werd op een klanten-KTM.

Dit seizoen zagen we voor het eerst sinds Herlings, in 2017, een nieuwe GP-winnaar in Prado. Er kloppen echter meer mannen aan de deur, maar geduld lijkt een beter middel dan gedrevenheid. Komende week zijn er in het Italiaanse Mantova opnieuw drie kansen (27 en 30 september en 4 oktober) voor de crossers die nog geen GP-zege behaalden.

Nieuwe racewinnaars, zelfde oude GP-winnaars

Dit jaar zagen we wel al een paar nieuwe winnaars als het ging om manchezeges. Naast de triomf van Jorge Prado in Faenza, was er ook de langverwachte racezege van Jeremy Seewer op dezelfde Italiaanse baan en de zege van Arminas Jasikonis in Letland. Geen van de racewinnaars kon die zege echter omzetten in een GP-zege. Prado pakte weliswaar een GP, maar dat was met twee tweede plaatsen.

Wat vooral opvalt, is dat bijna geen enkele GP is gewonnen door de coureur die de eerste manche won. Van de acht GP’s gingen er maar drie naar de winnaar van de eerste manche (twee keer Herlings, één keer Cairoli). In Faenza gingen zelfs twee GP-zeges naar de coureur die twee keer tweede werd en dus geen manche won.

Het leidende voorbeeld voor de statistiek dat manchezeges geen garanties geven op een GP-overwinning is Tim Gajser. De wereldkampioen van 2016 en 2019 won de meeste manches van alle coureurs tot nu toe: zes stuks. Zijn GP-overwinningen? Nog altijd nul. Ter vergelijking: Cairoli won één manche, maar al twee GP’s.

Op het podium staan is leuk en een grotere beker is mooi meegenomen, maar uiteindelijk gaat het vooral om de punten. Belangrijk om mee te nemen is dat het dus belangrijker is om constant te zijn dan om vol voor de zege te gaan, iets wat Herlings dit jaar ook als motto aanhield.

Seewer, Gajser en Febvre op jacht naar zeges

Jeremy Seewer pakte zoals gezegd zijn eerste racezege in Faenza. Maar hoewel de Zwitser op de harde Italiaanse baan de snelste man leek, kon hij dit niet omzetten in een GP-zege. De sympathieke coureur van het Bergeijkse Monster Energy Wilvo Yamaha Factory Racing lijkt de eerste gegadigde om Prado op te volgen als nieuwe GP-winnaar. De casus Gajser is hierboven al geschetst. De huidige nummer twee in de WK-stand kende pech in Letland, maar maakte ook al flink wat fouten. De Sloveen leek, zoals iedereen, uitgeschakeld voor de wereldtitel tot Herlings’ blessure, maar zag nadien Cairoli voorbij komen.

De Honda-rijder zal echt ‘opnieuw’ moeten leren GP’s te winnen om het de inmiddels 35-jarige Siciliaan moeilijk te maken dit jaar. Faenza was, immers als harde baan, zijn kans om de macht in het WK te grijpen. In Mantova en Lommel is het maar de vraag of hij Cairoli binnen zicht kan houden.

Romain Febvre is de wereldkampioen van 2015 en kwam als herboren uit de coronabreak. Op de groene Kawasaki heeft de Fransman de snelheid weer te pakken, maar ook dat betaalde zich nog niet uit in zeges. Wie echter naar de WK-stand kijkt en zich bedenkt dat Febvre de eerste twee GP’s miste, weet dat de Fransman aan een uitstekend seizoen bezig is.

Jasikonis en Coldenhoff zoeken revanche

Op de harde Italiaanse baan wilde het zandspecialisten Jasikonis en Coldenhoff maar niet lukken om vooraan mee te doen. Vooral voor de lange Litouwer was het zoeken. Waar hij in Letland naast Herlings nog de enige was zonder ‘schrapresultaat’, daar liep hij flinke averij op in Italië. Enkel in de eerste manche van de derde Grand Prix aldaar eindigde hij binnen de top-zes.

Coldenhoff’s beste resultaat in Faenza was een vijfde plaats en daar was ook hij niet tevreden mee. Met pijnlijke ribben verliet de crosser uit Best het Letse Kegums en dat was met name terug te zien in de openingsfase van de wedstrijden. Zit de ‘Hoff’ er in Mantova bij de start weer goed bij? Dan zien we hem terug op het podium. Aan de voorbereiding zal het niet liggen: als één van de weinige crossers bleef Coldenhoff in Italië om te wennen aan de temperatuur en alvast wat rondjes op Mantova te draaien.

MX2: Lopen Geerts en Van de Moosdijk in op Vialle?

Ook in de MX2 gaat er een KTM-coureur aan de leiding van het kampioenschap. Vialle koestert een voorsprong van 21 punten op de nog wat grillige Jago Geerts. De Vlaming is in principe minstens zo snel als de Fransman, maar valpartijen kostten hem de afgelopen GP’s flink wat punten.

Het verschil in GP-zeges is minimaal (vier om drie), maar het is juist in de wedstrijden die Geerts niet wint, waar hij meer punten dan nodig laat liggen. De Yamaha MX2-fabrieksrijder lijkt in het zand wel in het voordeel en dus rekent men in Mantova weer volledig op Geerts om de titelstrijd spannender te maken.

De beste Nederlander in het klassement is Roan van de Moosdijk op de vijfde plaats. Na een desastreus verlopen week in Faenza zint de coureur van F&H Kawasaki MX2 Racing Team ongetwijfeld op revanche. In het zand maakt de Eindhovenaar meer kans op het podium en mochten de kemphanen bovenin het klassement elkaar dwarszitten, kan hij wellicht zelfs profiteren en zijn eerste GP-zege meepikken.