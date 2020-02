Preview: Herlings, Coldenhoff en Van de Moosdijk tegen de rest

Met name het MXGP-startveld is goed gevuld. Immers, alle matadoren zijn fit, zo goed als. Met Tim Gajser, Jeffrey Herlings, Tony Cairoli en Roman Febvre staan de vier meest recente MXGP-wereldkampioenen aan de start. Daarnaast kent het veld met tweevoudig MX2-kampioen Jorge Prado een groot talent. Wie gaan er hoge ogen gooien en wie vallen er tegen? Dit zijn de belangrijkste vragen die dit seizoen beantwoord gaan worden.

Moet Herlings zich zorgen maken om Prado?

Nee, een fitte Herlings is onverslaanbaar. Maar dan toch: in alles is Prado de nieuwe Cairoli. Qua postuur, qua team, qua talent, qua rijstijl. Pure techniek, waar Herlings pure kracht is.

Prado zal in het begin van 2020 niet op zijn sterkst zijn na zijn dijbeenbreuk. Maar we zagen al tijdens de Motocross of Nations in Assen dat de kleine Spanjaard aardig uit de voeten kan met de 450. Destijds was die nog niet eens naar wens afgesteld, dus de MXGP-toppers kunnen hun borst nat maken.

Vooral in het zand wist Prado Herlings in het verleden het vuur aan de schenen te leggen. Vermoedelijk zal de Spanjaard flink wat averij oplopen in de beginfase en niet om de titel kunnen strijden, maar daarna kunnen we wel wat heftige gevechten verwachten tussen de KTM-kemphanen.

Hoe goed is Tim Gajser echt?

Zoals iedereen aan het starthek zal Gajser willen aantonen de beste van allemaal te zijn. Toch heeft de Sloveen minstens twee extra redenen om zich te willen bewijzen: Tony Cairoli en Jeffrey Herlings.

In 2016 was Cairoli geblesseerd (en reed Herlings nog MX2) en in 2019 waren beide coureurs ook een groot deel van het seizoen uitgeschakeld. Terwijl Herlings de start miste, was Cairoli Gajser eigenlijk de baas tot op het moment dat de Siciliaan zelf geblesseerd raakte.

Het doet niets af aan de wereldtitels van Gajser, maar toch zal het hem niet lekker zitten dat diverse media en fans anders naar die titels kijken. Dat luchtje hangt namelijk ook al een beetje aan zijn MX2-titel, toen Herlings wederom zwaar geblesseerd raakte.

Dit jaar is iedereen er wel vanaf het begin bij, hoewel Cairoli nog niet geheel de oude is. De kans dus voor Gajser om met zijn vernieuwde en imposante Honda-machine de critici voor eens en altijd de mond te snoeren.

Gaat Cairoli ooit Everts nog evenaren?

De klasse van de Siciliaan staat buiten kijf. Niet voor niets wordt veelvuldig naar hem gerefereerd als de ‘Valentino Rossi van de motorcross’, maar Tony Cairoli is zijn eigen legende en heeft een eigen missie: zijn tiende wereldtitel pakken en de beste motorcrosser ooit, Stefan Everts, evenaren.

In 2018 haalde Cairoli zijn negende titel binnen ten koste van Jeffrey Herlings. Hij verlengde zijn contract tot 2020 en sindsdien kende hij vooral veel pijntjes. In 2018 was er lang een spannende strijd met Herlings, maar kende de Siciliaan teveel kleine blessures om tot het einde Herlings bij te kunnen houden. Overigens wordt de snelheid van de Nederlander over het algemeen gezien als één van de redenen dat Cairoli zich steeds vaker vergaloppeerd.

In theorie is dit dus het laatste jaar van Cairoli. Of hij zijn contract nou verlengt of niet, dit jaar zal blijken of hij de pure snelheid nog heeft om mee te doen. De leeftijd (34) spreekt in ieder geval niet meer in zijn voordeel. Daarbij werd de Italiaan afgelopen seizoen vader, misschien dat hij daar ook een beetje snelheid mee inlevert.

Kan Glenn Coldenhoff meedoen voor de titel?

Na jaren altijd in de schaduw te hebben gestaan van Jeffrey Herlings maakte de overstap naar Standing Construct KTM het nodige los bij de crosser uit Best. Voor het eerst was hij de snelste van het hele veld over meerdere wedstrijden. De ‘Hoff’ was de sensatie van het seizoen 2019.

Echter geldt voor hem, net als voor Gajser, dat hij zich opnieuw zal moeten bewijzen in het volledig fitte veld. Maar vast staat dat Coldenhoff een andere coureur is dan de jaren bij het fabrieksteam van KTM. Het is dat zijn leeftijd er niet naar is, maar we kunnen het bijna een doorbraak noemen.

De GP-zeges van 2020 en de masterclasses tijdens de Motocross of Nations van 2019 én 2020 moeten nu een vervolg krijgen bij het fabrieksteam van GasGas. Gelukkig voor Coldenhoff verandert er niet teveel: hetzelfde team, praktisch dezelfde motor en een nieuwe trainer in Ryan Hughes voor een nieuwe impuls. Dit jaar gaan we zien of Coldenhoff zich over een geheel seizoen kan meten met de wereldtop.

Is Van de Moosdijk een potentiële wereldkampioen?

Roan van de Moosdijk ontpopte zich vorig seizoen tot het meest interessante Nederlandse crosstalent van de laatste jaren. De inmiddels 19-jarige Eindhovenaar won met overmacht het Europese EMX250-kampioenschap en pakte na zijn titel ook nog een podium in de MX2.

Dit jaar komt er een nieuwe MX2-kampioen, dat staat vast. Of Van de Moosdijk dat gaat worden? Het kan geen kwaad om een jaartje te wennen. Het schema van een WK-rijder is veel zwaarder en dat zal wennen worden. Maar kijk niet verbaasd op als Van de Moosdijk hier en daar een podium pakt of een wedstrijd wint.

Welke nieuwkomer gaat ons verrassen?

Een groot aantal MX2-rijders maakt dit jaar de overstap naar de ‘grote motor’. Maar van wie kunnen we het meeste verwachten? Jorge Prado zal, ondanks zijn dijbeenblessure, snel weer aan de start staan. Is het niet tijdens de eerste wedstrijd, dan wel in Valkenswaard of een paar weken later. Normaliter zal hij de sterkste rookie zijn in een druk bezette ‘class of 2020’.

Mitch Evans is een andere naam om in de gaten te houden. De Australiër vervangt Brian Bogers op de fabrieks-Honda, en maakte in het voorseizoen een ijzersterke indruk. Calvin Vlaanderen en Henry Jacobi zijn andere sterke MX2-rijders die overstapten, maar hebben iets meer tijd nodig.

Het WK Motorcross gaat dit weekend in het Britse Matterley Bassin van start. Motorsport.com is aanwezig en doet dit jaar weer uitgebreid verslag van de MXGP-wedstrijden.