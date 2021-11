Honda reageert op teamwerk KTM en schrijft Fernandez in voor Mantova

Achter en ook voor de schermen wordt door de teams behoorlijk fel gereageerd op het teamwerk van KTM, waar Tony Cairoli op Herlings wachtte en hem in de slotronde voorbij liet, iets waarvoor de Nederlander zijn Siciliaanse merkgenoot uitgebreid bedankte. Zo opende de eigenaar van het Honda-team op zijn Instagram-pagina openbaar de aanval. "Winnen doe je in je eentje, daar heb je geen teamgenoten voor nodig die je voorbij laten", leest het bericht. Daar voegde hij de mysterieuze woorden aan toe: "De volgende keer ben je niet alleen."

Nu blijkt dat de Italiaan dat letterlijk heeft bedoeld. Motorsport.com heeft vernomen dat MX2-rijder voor de slotraces opgenomen is in de hoofdmacht. Zo heeft Gajser een teamgenoot die mogelijk een rol kan spelen in de titelstrijd, aangezien de Spanjaard een doorlopend contract heeft in MX2 is er geen andere reden te bedenken voor de switch. Fernandez debuteert op de grote motor en staat negende in de MX2. Afgelopen weekend eindigde hij nog op het podium.

Tijdens de persconferentie na de MXGP van Garda werd aan Gajser en Febvre nog gevraagd of zij niet balen van het sterke front dat KTM heeft. Waar de Oostenrijkers drie sterke rijders hebben, staat Gajser er alleen voor en heeft Febvre sinds kort gezelschap van rookie Mathys Boisramé, die zijn weg nog moet vinden in de MXGP. Nadat kersvers GP-winnaar en Yamaha-rijder Jeremy Seewer zich gekscherend 'voor het juiste bedrag' had aangeboden om te helpen, reageerden Gajser en Febvre schouderophalend. "Het is niet anders", gaf Gajser aan. "Zij hebben drie toprijders en wij hebben dat niet. We zullen gewoon ons best moeten doen." Febvre kon er niet veel meer over kwijt. "We zullen gewoon met KTM af moeten rekenen, het is niet anders."

Gajser moet het al het hele seizoen doen zonder een teamgenoot. Mitch Evans ligt al vrijwel het hele seizoen in de kreukels door verschillende blessures. De Kiwi heeft kortgeleden zijn eerste meters op de crossmotor weer gemaakt, maar hij verschijnt dit jaar niet meer in competitie.