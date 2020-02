Prado verrassend snel terug op motor na dijbeenbreuk

Prado postte al wat beeldmateriaal op zijn sociale media. Nu is zijn terugkeer op de motor ook door werkgever KTM bevestigd. Zodoende lijkt de tweevoudig wereldkampioen op tijd klaar voor de seizoenstart.

Aanvankelijk leek de protegé van Tony Cairoli bij het Di Carli-team zijn debuut uit te moeten stellen. Maar met nog ruim twee weken te gaan tot de openingsronde in Matterley Basin lijken KTM en Prado toch alles op alles te zetten om er vanaf het begin bij te zijn.

“Goed om te zien dat Prado terug is op de motor, slechts twee maanden nadat hij zijn linkerdijbeen brak”, spreekt de post van het KTM fabrieksteam. “Op Malagrotta, nabij Rome, reed hij twintig ronden en nu zal hij zijn voorbereiding beginnen op zijn MXGP-debuut.” Feitelijk laat KTM dus in het midden wanneer Prado debuteert, maar gezien zijn mobiliteit op de motor, gaat het zeker de goede kant op.

Overigens reed Prado al eerder op de 450-machine, tijdens de Motocross of Nations in Assen. Daar deed de Spanjaard het zeker niet onverdienstelijk met een derde en een vijfde plaats. Achteraf gaf hij wel aan dat de motor nog niet helemaal naar zijn wensen was ingesteld en in de slotfase kwam hij duidelijk nog kracht tekort.