Prado maandenlang in lappenmand door dijbeenbreuk

Na een korte break vatten de MXGP-coureurs de koe meestal vroeg bij de horens en stappen ze in december alweer op de motor te voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo ook Prado, die in 2020 de overstap maakt naar de MXGP-klasse en onderdeel wordt van het fabrieksteam van KTM. De in Lommel woonachtige Spanjaard trainde deze week samen met teamgenoot Tony Cairoli op het Italiaanse Malagrotta, een circuit nabij Rome. Daar ging het tijdens een training goed mis. De coureur kwam ten val en liep daarbij een dijbeenbreuk (links) op. Het nieuws is inmiddels bevestigd door Red Bull KTM Factory Racing.

De Oostenrijkse firma liet in een korte verklaring weten: "De Spanjaard is direct overgebracht naar het European Hospital waar hij onmiddellijk onder het mes gegaan is. De operatie is uitgevoerd door Dr. Massimiliano Nannerini en er is een pin in het been geplaatst. Hij mag de afdeling over twee dagen verlaten als de eerste signalen van herstel positief zijn. Jorge kan dan beginnen aan zijn herstel om zo snel mogelijk zijn debuut in de MXGP te maken."

Claudio de Carli, teammanager van Red Bull KTM Factory Racing, gaf iets meer uitleg over het incident: "Dit is slecht nieuws en heel erg spijtig voor Jorge", zei hij. "Het ging zo goed en hij had nog twee ronden tot het einde van de trainingssessie. Het regende in Malagrotta en je moet uitstekende controle hebben over de motor om over een van de grootste jumps op de baan te springen. Jorge kon zich niet heel goed vasthouden, zijn voet gleed van de steun en hij crashte."

Prado blijft de komende dagen in ieder geval nog in het ziekenhuis, zo vervolgde De Carli: "We moeten afwachten of alles goed is voor hij het ziekenhuis kan verlaten. Dit is een tegenslag voor onze voorbereiding op het seizoen, maar het herstel van Jorge is het belangrijkste. Dan mag hij weer gaan denken aan zijn eerste seizoen in de MXGP-klasse."

Prado won dit seizoen met overmacht de wereldtitel in MX2 en maakte zijn MXGP-debuut tijdens de Motocross of Nations in Assen. Hij haalde daar namens zijn land een derde en vijfde plaats in de manches.