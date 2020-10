Podium niet genoeg voor Coldenhoff: “Wil gewoon weer winnen”

Een tweede plaats in de MXGP van Italië en een derde plaats in de MXGP van Europa, dat waren de voornaamste wapenfeiten van de Hoff, die op de laatste zondag eigenlijk zijn beste race reed, toen hij zich vanaf de achtste plaats op indrukwekkende wijze terugvocht naar P2. “Ik was erg blij met mijn eerste race. Ik had goede lijnen en uiteindelijk kwam ik bij de finish nog heel dichtbij [bij winnaar Tim Gajser]”, reageerde Coldenhoff opgetogen over die eerste race

Coldenhoff leek even weer op weg naar zijn vorm van Letland, waar hij voor het laatst een GP won. Jeremy Seewer, Tony Cairoli, Mitchell Evans, Jorge Prado… Even had niemand een antwoord op de bijzondere lijnen die de nummer 259 als enige piloot aan durfde. Na afloop was duidelijk dat Gajser er maar genadig vanaf kwam, aangezien de Sloveen last had van armpump en geen partij meer zou zijn voor Coldenhoff. Maar de race was een ronde te kort en de rode plaathouder finishte iets meer dan een seconde voor de ontketende Nederlander.

De GP-zege kwam er dus niet. Daarvoor waren de starts te matig en de baan te lastig om op in te halen. In de tweede manche kwam Coldenhoff niet verder dan P5. Maar dat gebeurde allemaal, nadat Coldenhoff de pole had gepakt op zondag. Alles bij elkaar dus een zeer sterke dag, maar toch zat het Coldenhoff na afloop niet lekker. “Het is altijd goed om op het podium te staan, maar ik wil natuurlijk bovenaan eindigen, en ik denk dat dat met betere starts goed mogelijk was geweest”, vond de GasGas-rijder. “Uiteindelijk is dit natuurlijk gewoon een goed resultaat, maar we willen altijd meer. We gaan deze week met het team aan onze starts werken en ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor Spanje”, blikte de nummer vijf in de titelstrijd alweer vooruit.