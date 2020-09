OTD: Coldenhoff, Herlings en Vlaanderen winnen MXoN

Voorgeschiedenis

Wanneer wordt aangekondigd dat het TT Circuit Assen het decor zal vormen van de Motocross of Nations van 2019, is voor iedereen duidelijk dat het thuisland de grote favoriet is. De met zand bestrooide Cathedral of Speed was een jaar eerder nog de filmset van de eerste MXGP-titel van Jeffrey Herlings.

Vraagtekens en trauma's

Er gebeurde echter van alles in het seizoen 2019. Een dubbele zware blessure voor Herlings verpestte zijn kampioenschap en ook voor de Nations was hij niet honderd procent. Coldenhoff kende ondertussen het seizoen van zijn leven en eindigde als derde in de titelstrijd, achter Tim Gajser en Jeremy Seewer. Al met al waren dat twee zaken die tegen elkaar konden worden weggestreept, maar dan was er ook nog het trauma van RedBud.

Calvin Vlaanderen was daar de spelbreker, al kon hij daar zelf niet heel veel aan doen. De Honda MX2-machine had het bijzonder moeilijk in Amerika en na de ene na de andere mechanische tegenvaller, was er ook een fysiek probleem voor Vlaanderen, die zonder crossbril een steen in zijn oog kreeg. De geboren Zuid-Afrikaan werd uit de wedstrijd genomen door de medische staf en dat zou Nederland de titel kosten. Zonder Vlaanderen besteeg TeamNL nog wel het podium, als derde, wat na een diskwalificatie van Italië zou worden omgezet naar een tweede plaats.

De keuze tussen Vlaanderen en Van de Moosdijk

In 2019 wierp TeamNL zichzelf een extra obstakel op door de keuze tussen MX2-rijders Calvin Vlaanderen en Roan van de Moosdijk (winnaar van het EMX-kampioenschap) pas tot het laatste moment uit te stellen. Laatstgenoemde zou na zijn Europese titel nog een paar WK-wedstrijden meerijden en daarna werd besloten wie Nederland zou vertegenwoordigen in Assen. Verder trok het team met zijn vieren op richting de Nations.

Hoewel sportief gezien een valide keuze is wellicht onderschat wat de mentale effecten van een dergelijke werkwijze zouden zijn. De druk bij Van de Moosdijk en Vlaanderen werd flink opgevoerd voor de laatste paar wedstrijden van het seizoen en los van het sportieve aspect (kun je wel maximaal presteren onder dergelijke druk?) was er ook het risico dat de twee zich bovenmatig zouden inspannen en blessures zouden oplopen.

De vroegtijdige keuze om alsnog voor Vlaanderen te gaan was dan ook een verstandige. Al was het voor de betrokkenen (lees: kamp Van de Moosdijk) moeilijk te begrijpen. Immers werden de afspraken niet nageleefd. De KNMV had er waarschijnlijk verstandiger aan gedaan om direct voor Vlaanderen te kiezen en Van de Moosdijk even goed mee te nemen in de voorbereiding. Zo had TeamNL het voordeel van Vlaanderens ervaring en kon Van de Moosdijk proeven aan de Nations, hetgeen waar het allemaal uiteindelijk om draaide.

De dag van de waarheid

Na een matige loting (27ste) zette TeamNL een degelijke prestatie neer in de kwalificatieraces op zaterdag. Herlings werd vijfde, Vlaanderen tweede en Coldenhoff derde. Dat leverde de tweede plaats algemeen op bij de kwalificatie, achter België en voor Team USA, dat zich een maand lang in Nederland had gevestigd om te wennen aan zandbanen.

Van zaterdag op zondag regende het echter pijpenstelen, tot ergernis van TeamNL. Waren ze een dag eerder nog topfavoriet, nu zouden de races een loterij worden.

Race 1: Herlings en Vlaanderen leggen fundament

Herlings (MXGP) en Vlaanderen (MX2) trapten af voor TeamNL. Herlings startte matig en moest zich als 21ste terug zien te vechten, maar de blikken waren vooral gericht op Team USA, waar Jason Anderson en Justin Cooper elkaar uitschakelden. Vlaanderen werd de derde MX2-rijder in koers en de beste van alle toplanden.

Jorge Prado, die zijn eerste wedstrijd op de 450-machine reed, voerde het veld lang aan voor Gajser, die uiteindelijk de leiding overnam. In de achtergrond doemde de gestalte van The Bullet alweer op. Zonder achterblijvers Dean Ferris en Älvin Östlund had Jeffrey Herlings die race waarschijnlijk nog gewonnen ook. Desalniettemin pakte TeamNL de leiding met 12 punten, voor Zwitserland en Frankrijk.

Race 2: Coldenhoff zet Nederland op matchpoint

Waar Herlings matig startte, zat Coldenhoff direct van voren. The Hoff gedijt altijd uitstekend in natte omstandigheden en liet dat nog eens zien in Assen. Alleen Harri Kullas startte voor The Hoff en keek al snel tegen het achterwiel van de Nederlander aan.

Vlaanderen reed opnieuw naar de tiende plaats en daarmee zat zijn taak erop. Als MX2-rijder voorkwam hij in ieder geval dat zijn resultaat zwaar mee zou wegen en eigenlijk was de titel al nagenoeg binnen, al zou de geboren Zuid-Afrikaan dat vanaf de zijlijn moeten aanschouwen.

Race 3: Koning ziet TeamNL het karwei afronden

Onder toeziend oog van Koning Willem-Alexander moesten Herlings en Coldenhoff de zege binnenhalen. De voorsprong op nummer twee Frankrijk was inmiddels immens (23 ten opzichte van 59 punten) en alleen een heel slechte race zou de titelstrijd nog spannend maken.

Dat Herlings naast de baan terecht kwam en van achteraan weer zijn weg terug naar voren moest zien te vinden, zou de strijd nog even spannend maken. Het was echter weer Coldenhoff die vooraan domineerde en Tim Gajser aftroefde. Herlings reed zich van de 19e plaats terug naar de vierde eindklassering.

Een late uitvalbeurt van Frankrijk zorgde ervoor dat België en Groot-Brittannië naast TeamNL op het podium stonden. Maar het belangrijkste nieuws was toch wel de eerste MXoN-zege ooit voor Nederland.

MVP Coldenhoff

Glenn Coldenhoff na het winnen van zijn tweede manche Foto: Niek Fotografie

Met vier manchezeges op rij in de Motocross of Nations was Coldenhoff niet alleen de MVP van Team Nederland, maar schreef hij ook geschiedenis. Vier manches op rij winnen op de Nations, dat komt niet vaak voor, als het al een keer eerder gebeurde. De crosser uit Best heeft altijd iets extra’s als hij voor TeamNL rijdt en wordt niet voor niets ook wel ‘Mr. Nations’ genoemd.

Eindelijk een Nations-titel voor Herlings

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Serge Duursma

In zijn zesde Nations pakte Herlings eindelijk de titel. Na drie zilveren plakken achter elkaar kon The Bullet de enige titel die nog op zijn lijstje ontbrak, pakken. Toch was hij met een tweede en een vierde plek nog niet tevreden over zichzelf. Stiekem weet iedereen dat Herlings ook nog wel een keer 1-1 wil gaan, of in ieder geval het individuele klassement wil winnen. Er blijft dus nog iets te wensen over.

Revanche voor Vlaanderen

Calvin Vlaanderen, Team HRC Foto: Team HRC / Shot by Bavo

Vlaanderen was misschien wel het meest gelukkig van allemaal. Daarnaast is de kans dat de Zuid-Afrikaanse Nederlander snel weer wordt gekozen niet zo groot, nu hij MXGP rijdt. De ontlading was dan ook enorm.

“Ik ging gister nog eens kijken naar de foto’s. Hoe speciaal dat was…”, vertelde Vlaanderen recentelijk aan Motorsport.com in Faenza. “Ik weet nog dat ik die ochtend zo enorm veel druk voelde. Meer dan bij een normale GP. Nu rekent het hele land op jou. Als we tweede waren geworden, was echt niemand daar blij mee geweest.”

Reactie Vlaanderen: Goud brengt Vlaanderen revanche op 2018

De druk op zijn schouders was natuurlijk enorm na het debacle in 2018 en de soap rondom de keuze voor de MX2-plaats. “Dat gedoe met mijn oog van een jaar eerder maakte de druk alleen maar groter. En daarbij had je natuurlijk de keuze tussen mij en Roan. Ik wist dat als ik het niet goed zou doen, iedereen daar weer over zou beginnen.”

Na de tweede manche voor Vlaanderen was hem echter duidelijk dat zijn taak erop zat. “Na mijn tweede race viel alles van me af. Ruben Tureluren [de trainingsmonteur van Jeffrey Herlings en nauw betrokken bij TeamNL] rende op me af en besprong me zowat. Toen had ik echt zoiets van: ik heb mijn deel volbracht. Jeffrey en Glenn zijn toprijders, dus ik had er alle vertrouwen in dat die het af zouden maken.”

Dat Vlaanderen geboren is in Zuid-Afrika, maar altijd is ondersteund door de KNMV en niet werd geaccepteerd door de Zuid-Afrikaanse bond, maakte de overwinning extra zoet. “Ik heb me daarvoor ook niet altijd volledig geaccepteerd in Nederland gevoeld. Mijn grootste onzekerheid is nog steeds de taal. Ik spreek wel Nederlands, maar niet echt vloeiend. Veel mensen vertellen me wel dat mijn Nederlands goed is, maar ik geloof dat nog niet helemaal”, sluit Vlaanderen lachend af.

Geniet na met Code Oranje

De KNMV volgde Team Nederland tijdens de aanloop van en gedurende de Motocross of Nations zelf. Kijk hier de documentaire Code Oranje: