Opgeluchte Herlings: “Had meer van Gajser verwacht”

Voor de KTM-coureur begint het drieluik in Italië beter dan in Letland, waar een oppermachtige Herlings werd verwacht. Een hersenschudding resulteerde echter in een trainingsachterstand en in Faenza was duidelijk dat Herlings er weer helemaal bij was. Dat hij juist op een harde baan de sterkste was, gaf hem heel veel vertrouwen. “Dit is zeker een opluchting”, reageerde Herlings na afloop in gesprek met Motorsport.com. “Het is alweer een half jaar geleden dat ik op een harde baan heb geracet om hier dan sterker te beginnen dan in Letland, dat is gewoon heel goed nieuws.”

Hoewel hij beide manches won, moest Herlings er wel flink voor werken. Bij een temperatuur van zo’n 30 graden Celsius werd het een zware wedstrijd. Gelukkig werd de KTM-rijder dit keer geholpen door twee sterke starts. Herlings kende bijna een zogenaamd ‘perfect’ weekend met de pole-position en twee manchezeges. Dat had nog iets beter kunnen zijn als hij ook twee kopstarts had gepakt, maar die gingen naar Ivo Monticelli en Jorge Prado. Vooral met die laatste, had hij nog veel van doen tijdens de wedstrijden.

Start van de MXGP-wedstrijd met een leidende Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Niek Fotografie

'Kan niet nog tien kilo afvallen'

Dat de kleinere Prado voor hem startte, kwam voor Herlings zeker niet als een verrassing. “Ik had zeker goede starts, maar tegen iemand die minstens tien kilo lichter is, dezelfde motor heeft en bij een start bergop moet ik het toch afleggen. Die tien kilo ga ik er niet meer afkrijgen, dan zie je hier denk ik enkel nog wat ribben staan”, vertelt The Bullet lachend.

Prado was voor Herlings in beide manches de voornaamste tegenstander. Toevalligerwijs haalde hij zijn merkgenoot twee keer precies op hetzelfde moment in, in de dertiende ronde. Goed luisterend naar de woorden van Herlings, was dat echter geen toeval.

Gevraagd of hij de 19-jarige Spanjaard een manchezege gunde, liet Herlings dat in het midden. Met een aanstormende Jeremy Seewer, zat er niks anders op. “Ik kon natuurlijk niet meer blijven wachten”, verraadde Herlings zijn tactiek. “Seewer kwam er hard aan. Ik was eigenlijk aan het wachten tot Prado vermoeider zou raken en ik er makkelijk voorbij kon. Het is natuurlijk je teamgenoot, dus je moet het ook netjes houden.”

Jorge Prado, Red Bull KTM Factory Racing, Jeremy Seewer, Monster Energy Wilvo Yamaha Factory Racing en Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing, vechten op de koppositie Foto: Niek Fotografie

Daarmee gaf Herlings aan dat hij goed doorhad hoe zijn merkgenoot ervoor stond. In de slotrondes zou Prado, net als in de eerste manche, enkele plaatsen terugvallen. “Die kerel reed echt goed en als hij op kop rijdt, is hij ook gewoon heel sterk”, analyseerde de 25-jarige crosser, die in de toekomst meer gevechten met de Spanjaard verwacht. “Momenteel is hij geen bedreiging in het kampioenschap”, weet ook Herlings.

Gajser valt tegen

Door zijn twee zeges wist Herlings ook uit te lopen in de titelstrijd op Tim Gajser, die een bijrol vervulde. Juist op de harde baan in Faenza, door velen omschreven als een ‘nachtmerrie’ voor Herlings en een ‘droombaan’ voor Gajser, gaf de Sloveense wereldkampioen niet thuis met een achtste en vijfde plaats. “Ik had hier zeker meer van hem verwacht, maar je weet het nooit bij hem. Misschien was dit wel zijn offday.”

Uiteindelijk bracht Herlings zijn voorsprong op zestig punten en is niet Gajser, maar merkgenoot Tony Cairoli de nummer twee in de titelstrijd.