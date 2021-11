Oorlogstaal Herlings: "Als Febvre me nog één keer afsnijdt..."

Na de beste tijd te hebben genoteerd in de kwalificatie koos Herlings tot twee keer toe het binnenste starthek. Concurrent Febvre ging vrolijk naast The Bullet staan en kon zo, toen hij tot twee keer toe iets beter weg was, hem de pas afsnijden. Herlings liet na afloop van de GP, die hij overigens won, weten niet gediend te zijn van de acties van de Fransman. "Hij speelde het een beetje vies bij de starts door me af te snijden", zei Herlings in een interview met MXGP.tv. "De volgende keer dat ik achter hem start, zal hij het voelen, als hij dat nog één keer doet", klonk het dreigend.

VIDEO: De starts tijdens de MXGP van Lombardije

Het feit dat Herlings in die positie terechtkwam, waar Febvre dankbaar gebruik van maakte, lag aan zijn eigen starts. De Nederlander is steeds net iets minder snel weg op de eerste meters en kon niet, zoals tijdens de Nations bijvoorbeeld wel gebeurde, de kopstart pakken. Gevraagd naar zijn starts, toonde hij zich gematigd tevreden. "Ze waren niet heel erg goed eigenlijk, maar ik kon ze, doordat ik aan de binnenkant startte, nog goed rechtzetten." Ook woensdag hoopt Herlings weer de pole-position te pakken. "Dan sta ik gewoon weer aan de binnenkant en dat is gewoon een voordeel hier. Ik weet zeker dat als ik twee keer bij de beste drie vertrek en mijn teamgenoten ook een beetje meewerken, ik er het gunstigst opsta", verklaarde hij na afloop in gesprek met Motorsport.com.

Stiekem hoopte Herlings al in de tweede manche van zondag dat zijn teamgenoten een rol konden spelen. Zelf pakte hij al heel vroeg de leiding om vervolgens nog niet helemaal los te gaan. "Ik hield mijn tempo nog een beetje laag, want ik hoopte dat [Jorge] Prado en [Tony] Cairoli misschien Febvre nog konden pakken", zo gaf hij toe. De Fransman was echter na Herlings de snelste man en in plaats van dat zijn merkgenoten punten afsnoepten, raakten die steeds verder achterop. "Toen ik zag dat het gat te groot werd, ben ik vertrokken. Snelheid was het probleem niet vandaag."

De opdracht voor de laatste wedstrijd is duidelijk. "Ik zal gewoon twee keer moeten winnen waarschijnlijk. Het zal woensdag echt oorlog worden. Het gaat tussen mij en Febvre: twee verschillende rijders, twee fabrikanten, twee landen... Ik denk dat we het allebei verdienen, ook Tim eigenlijk. Ieder punt telt nu, dus het zal interessant worden woensdag."