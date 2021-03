MXGP verplaatst start seizoen naar Rusland, nieuwe datum voor Oss

Op de vorige versie van de MXGP-kalender stond de ontmoeting in Oss nog gepland als opening van het nieuwe seizoen. Dat zou gebeuren op 23 mei, maar vanwege de tot juli aanhoudende coronamaatregelen maakte de organisatie in de Noord-Brabantse plaats al bekend dat de race verplaatst zou worden. De MXGP van Nederland heeft op de nieuwe kalender van FIM dan ook een nieuw plekje gekregen. De crossers zijn nu in het weekend van 18 juli te gast in Oss voor de Nederlandse Grand Prix.

Op de nieuwe versie van de kalender is de MXGP van Rusland doorgeschoven naar de plek van seizoensopener. De bedoeling is dat het seizoen op 12 en 13 juni nabij Orlyonok wordt afgetrapt. Daar blijft het echter niet bij qua veranderingen. De MXGP van Groot-Brittannië, verreden op Matterley Basin, keert terug op de kalender en wordt op 26 en 27 juni de tweede ontmoeting van het seizoen, alvorens er op 3 en 4 juli wordt gereden in het Italiaanse Maggiora. Ook de wedstrijd in het Letse Kegums heeft een nieuwe datum gekregen, die wordt nu op 11 juli verreden.

Via Tsjechië en België reist de MXGP op 14 en 15 augustus af naar het Zweedse Uddevalla, waarna een week later de ontmoeting op de KymiRing in Finland op het programma staat. Na een week rust rijden de MXGP-rijders op 4 en 5 september in Turkije, waarna er voor twee weken later een nieuwe race op de kalender staat in het Italiaanse Riola Sardo. Daarna wordt het Europese seizoen afgesloten met wedstrijden in Duitsland, Frankrijk, Spanje, Portugal en het Italiaanse Pietramurata, waarna het circus nog drie ontmoetingen buiten Europa staat te wachten: op 14 november in het Argentinië, gevolgd door een dubbele ontmoeting in Indonesië op 28 november en 5 december.