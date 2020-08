Nieuwe MXGP-kalender: Meer Italiaanse races, Lommel onzeker

De GP van Turkije was normaliter de eerstvolgende wedstrijd geweest, maar deze kan geen doorgang vinden. Het seizoen zal worden hervat met drie wedstrijden op deItaliaanse baan van Faenza op 6, 9 en 13 september. Die stond al op de kalender, maar slechts voor twee GP’s en later in de maand. Daarna staat nog altijd Mantova op de planning, maar ook daar is een extra wedstrijd bij gekomen: 27 en 30 september, en 4 oktober. Vervolgens trekt de MXGP naar Spanje voor een enkel evenement op 11 oktober in de buurt van Madrid.

De driedubbele GP van Lommel, gepland voor 18, 21 en 25 oktober zou ook in gevaar zijn, gezien de ontwikkelingen van het coronavirus in Vlaanderen. Daarna gaat het weer richting Italië voor drie races in Pietramurata. Voor de oversteek naar het Argentijnse Patagonië is nog geen datum bevestigd.

Aangepaste Kalender MXGP 2020