Waarom niet Nederland maar Italië favoriet is voor Motocross of Nations

Na de aankondiging van Infront dat de Motocross of Nations voor het eerst in haar geschiedenis tijdens het seizoen plaats zal vinden, regende het afmeldingen van grote rijders. Van de huidige top-tien in het WK MXGP staan alleen Jeffrey Herlings, Tony Cairoli, Glenn Coldenhoff, Alessandro Lupino en Ben Watson op de startlijst. Onder meer Tim Gajser, Romain Febvre, Jorge Prado, Jeremy Seewer en Pauls Jonass zagen af van deelname. Aanvankelijk leek de race nog wel op sterke delegaties uit Australië en Amerika te kunnen rekenen, maar ook zij haakten uiteindelijk af.

De best bezette klasse lijkt zodoende de MX2 te worden, ondanks dat daar ook een aantal grote namen afzagen van deelname. Met Mattia Guadagnini, Tom Vialle en Simon Längenfelder staan er al vier rijders aan de start die in het WK boven de Nederlandse MX2-rijder Roan van de Moosdijk staan. Hier moet wel bij worden gezegd dat de Eindhovenaar behoorlijk wat races heeft gemist door een handblessure, maar gezien zijn huidige vorm zal hij die rijders ook niet zomaar verslaan. Juist het feit dat de best geplaatste MX2-rijder voor Italië rijdt, kan doorslaggevend zijn.

MX2-rijder belangrijker dan ooit

Het resultaat van de MX2-rijder in de Motocross of Nations is vaak de sleutel voor een goede klassering. Normaal gesproken scoort de MX2-rijder de twee minste mancheresultaten en geldt er dus één daarvan als schrapresultaat. Zaak is zogezegd dat de MX2-rijder van het team in ieder geval één goed resultaat noteert, want daarmee kunnen heel veel punten worden goedgemaakt, dit seizoen misschien wel meer dan ooit.

Door het wegvallen van veel MXGP-toppers zullen de onderlinge verschillen tussen toplanden Nederland en Italië - verder zijn er geen teams die met hun sterkste opstelling komen - minimaal zijn. Met respectievelijk Jeffrey Herlings, Tony Cairoli, Glenn Coldenhoff en Alessandro Lupino, beschikken Nederland en Italië over de vier best geklasseerde 450-rijders tijdens deze Nations.

Je mag er natuurlijk nooit van uitgaan, maar voor het gemak doen we dat even wel, dat deze rijders ook om de manchezeges strijden. Dat houdt in dat Nederland in het meest gunstige geval, als Herlings en Coldenhoff maximaal presteren in hun manches, vier punten uit zouden lopen. Maar wanneer een rijder als Cairoli voor eigen publiek nog één keer boven zichzelf uitstijgt, niet onwaarschijnlijk gezien zijn vorm dit seizoen, kan dat ook zomaar twee of één puntje zijn. Dat zijn verschillen die gezien de onderlinge verhoudingen in de MX2-klasse zeker te overbruggen zijn. Neem daarbij nog eens in acht dat van het Nederlandse team alleen Herlings in topvorm steekt, dan is het geen gekke conclusie dat niet de titelverdediger, maar het thuisrijdende team de favoriet is.

Italië favoriet, maar wel mét Cairoli

Als we de scores op een rij zetten op basis van het huidige seizoen, komen we voor Nederland en Italië op de volgende uitslagen uit (streepresultaten dikgedrukt).

Race 1 (MXGP + MX2) Race 2 (Open + MX2) Race 3 (MXGP + Open) Totaal Coldenhoff Van de Moosdijk Herlings Van de Moosdijk Coldenhoff Herlings 2 4 1 4 3 1 12 Cairoli Gaudagnini Lupino Guadagnini Cairoli Lupino 1 1 2 1 2 4 10 Hierbij moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat de positie van Roan van de Moosdijk op de WK-ranking niet geheel representatief is en de scores van MX2-rijders moeilijk in te schatten zijn. Immers, hoeveel MXGP/Open rijders eindigen er voor de eerste MX2-rijder? In plaats van de 1 voor Guadagnini, zal dat waarschijnlijker een score tussen 7 en 10 zijn. Toch is de kans groter wanneer je verder naar achteren zit, er rijders uit een andere klasse extra punten afsnoepen. Gezien de huidige vorm van beide rijders, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Nederlander voor de Italiaan finisht. Kortom, Van de Moosdijk draagt een flinke last: zijn resultaat is doorslaggevend. Een groot vraagteken voor de Motocross of Nations is de deelname van Cairoli, die tijdens de MXGP van Sardinië hard viel en niet meer in actie kwam. Als de Siciliaan niet kan deelnemen, lijkt de weg voor Nederland vrij naar titelprolongatie. Maar met de negenvoudig wereldkampioen in vorm, lijkt Italië een uiterst geduchte tegenstander. Belangrijk weekend voor Coldenhoff en Van de Moosdijk Voor zowel Van de Moosdijk als 'Mr. Nations' Glenn Coldenhoff zal de druk enorm zijn. De Nations is hun grootste kans om nog iets van het seizoen te maken. Coldenhoff won weliswaar zijn laatste vier races op de landenwedstrijd, in 2018 en 2019, maar wist dit seizoen op de Yamaha nog nauwelijks een constant weekend neer te zetten. In Mantova zullen twee sterke manches nodig zijn om in de race te blijven. Alsof de druk voor Van de Moosdijk nog niet groot genoeg is, heeft hij ook nog eens te dealen met een fysieke achterstand vanwege een handblessure. De Eindhovenaar is pas net terug en reed in Riola Sardo zeker niet onverdienstelijk, maar de naam van Kay de Wolf, die afgelopen races juist heel sterk presteerde, zingt niet voor niets rond. Het is te hopen dat Van de Moosdijk 'gewoon' een goed resultaat noteert, zodat hij of de keuzeheer, teammanager Patrice Assendelft van de KNMV, niet als schuldige aangewezen kan worden voor het eventueel mislopen van de titel. Maar, eerlijk is eerlijk, op dit moment is het niet Nederland, maar Italië dat als favoriet afreist naar de Motocross of Nations. In dat opzicht heeft Nederland, als titelverdediger, toch weinig te verliezen.