MXGP zet streep door Motorcross of Nations

De Motocross of Nations zou aanvankelijk dit jaar in Frankrijk plaatsvinden, maar vanwege de coronamaatregelen besloot promotor Infront Moto Racing uit te wijken naar Matterley Basin. Op dat circuit werd eerder dit seizoen de eerste ronde van het WK ook al gehouden, maar er zou nogmaals geracet worden. De traditionele landenwedstrijd zou op Britse bodem gehouden worden, de manches zouden bovendien meetellen voor het wereldkampioenschap.

Aangezien de situatie in Groot-Brittannië ook nog niet bepaald rooskleurig is, zijn de betrokken partijen tot de conclusie gekomen dat het dit jaar niet haalbaar is om de Motocross of Nations te rijden. Dat had niet alleen te maken met de omstandigheden in Engeland, ook voor de deelnemende landen van buiten Europa zou het een flinke opgave geworden zijn om naar Matterley Basin af te reizen.

De wedstrijd wordt wel vervangen. In plaats van de Nations op 25, 26 en 27 september wordt op 30 nog een extra reguliere WK-ronde gehouden in het Italiaanse Mantova. Het MXGP-seizoen herbegint volgende week met een drieluik in het Letse Kegums. Ook daar was nog even twijfel over, maar het WK motorcross wordt niet getroffen door de maatregelen die de overheid recent aankondigde.