Overzicht: Deze races rijdt Herlings in het voorseizoen

In de drie weekenden die nog resteren voor de start van het WK motorcross, staan er vijf evenementen op het programma waarbij wereldtoppers kunnen worden verwacht. Traditioneel rijdt het grootste gedeelte van de wereldtop de eerste wedstrijd van het Italiaans kampioenschap in Alghero. Jeffrey Herlings en Brian Bogers zullen dat weekend echter in Spanje rijden, waardoor Herlings waarschijnlijk de enige mogelijkheid om Tim Gajser te bestrijden in het voorseizoen ontloopt.

De Sloveen komt gebruikelijk alleen in actie in Italië of in Slovenië, waar hij meestal de enige deelnemer van naam is. Omdat Herlings al staat ingeschreven in het weekend voor 6 februari in Frankrijk en niet in Italië, zullen de twee elkaar pas voor het eerst op de baan tegenkomen tijdens de eerste GP op 20 februari in Groot-Brittannië. De verwachting is dat Gajser en teamgenoot Mitch Evans wel in Riola Sardo in actie zullen komen, waar op 15 mei ook een GP zal worden verreden. Herlings rijdt ondertussen in Lacapelle Marival, dat afgelopen seizoen voor het eerst een GP organiseerde.

De laatste test is zoals gebruikelijk in Engeland, een week voor de eerste GP van het seizoen, tijdens de Hawkstone Park International. De meeste Nederlandse GP-rijders zullen ook daar in actie komen.

Pre-season races MXGP-seizoen 2022

Datum Kampioenschap Locatie Prominente rijders 30 januari Italië Alghero Glenn Coldenhoff, Jorge Prado, Jeremy Seewer, Tim Gajser, Ben Watson, Maxime Renaux 29-30 januari Spanje Montearagon Jeffrey Herlings, Brian Bogers 6 februari Italië Riola Sardo Tim Gajser, Mitch Evans 6 februari Event Lacapelle Marival Jeffrey Herlings, Maxime Renaux, Pauls Jonass, Kay de Wolf, Roan van de Moosdijk 13 februari Event Hawkstone Park Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff, Calvin Vlaanderen, Kay de Wolf, Roan van de Moosdijk.