MXGP Vlaanderen: Prado op pole, Coldenhoff naar ziekenhuis

De kwalificatie werd opgeschrikt door een rode vlag naar aanleiding van een ongeluk van Glenn Coldenhoff. De crosser uit Best was in de training vrij snel, maar kwam ongelukkig ten val en moest worden afgevoerd.

Toen de training werd hervat was het Prado die de pole pakte, voor Tim Gajser. Coldenhoff stond als derde op de tijdenlijst, maar de kans dat hij zondag nog in actie komt lijkt vrij klein. Gautier Paulin werd vierde voor een uitstekende Brian Bogers. Ook Calvin Vlaanderen deed het met de zevende tijd goed. De geboren Zuid-Afrikaan komt met een gescheurde kruisband, die hij dit seizoen niet meer laat opereren. Jeremy van Horebeek eindigde vlak voor de Nederlander.

Arnaud Tonus, Brent van Doninck en Jeremy Seewer maakten de top-tien compleet. WK-topper Romain Febvre en Tony Cairoli kwam niet verder dan de elfde en veertiende plek.

Van de Moosdijk en Geerts beginnen goed

Roan van de Moosdijk had lang de beste tijd in handen in de kwalificatiesessie voor de MX2. De Eindhovenaar is nog altijd op zoek naar zijn eerste MX2-zege en krijgt in Lommel drie flinke kansen. Daarvoor zal hij echter wel moeten afrekenen met Jago Geerts, die met zes minuten te gaan de beste tijd van de F&H Kawasaki-rijder verbeterde.

Achter het duo eindigde WK-leider Tom Vialle als derde, voor Ben Watson, Cyril Genot en Thomas Kjer Olsen. Maxime Renaux mag als achtste naar het starthek, voor Conrad Mewse en Mathys Boisrame. Bas Vaessen kwam niet verder dan de dertiende tijd.