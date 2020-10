MXGP Vlaanderen: Paulin wint, Bogers indrukwekkend naar P4

Dylan Walsh greep de holeshot in de eerste manche, maar zoals wel vaker zou hij vlak daarna ver terugvallen. Tim Gajser raapte de scherven op en na een kortstondig gevecht met Jorge Prado ging de Sloveen naar de leiding. Achteraan de start ging het mis voor een aantal rijders, waaronder ook Calvin Vlaanderen, die richting de paddock afdroop.

Brian Bogers was wel bijzonder goed weg en hield vervolgens ook knap stand op de vierde positie achter Gautier Paulin. De Fransman wist op zijn beurt af te rekenen met Prado en ging ook nog achter Gajser aan.

Bogers was indrukwekkend snel in het zware Lommelse zand en hield daarmee na het uitvallen van Coldenhoff en Vlaanderen de Nederlandse eer in stand. Geen moment kwam de Eindhovenaar in de problemen en hij kon het tempo van nummer vier Prado uitstekend volgen. In de laatste ronde kwam hij zelfs nog aan het achterwiel van de 19-jarige Spanjaard, maar had hij niet genoeg tijd meer om hem voorbij te gaan.

Meerdere WK-toppers begonnen matig aan de wedstrijd. Zo moesten Jeremy Seewer, Romain Febvre, Clément Desalle en Tony Cairoli zich naar voren zien te vechten. Voor al voor laatstgenoemde was dat een hard gelag, daar hij juist in Lommel een stap in de titelstrijd moest zetten om nog kans te maken. Seewer, de nummer drie in de titelstrijd, ging meerdere keren in de fout terwijl hij zich naar voren probeerde te rijden. In de slotfase gaf zijn voorwielophanging ook nog eens de geest.

Met zo’n zeven minuten te gaan ging koploper Gajser tegen de grond en verloor hij de leiding aan Paulin. De Honda rijder leek een andere kant op te willen dan zijn gereedschap en vloog zo een paar meter door de lucht. Zoals we hem kennen, stapte de WK-leider snel weer op en reed sterk de race uit.

Zodoende ging de zege naar Paulin, voor Gajser en Prado. Bogers eindigde op een indrukwekkende vierde plek, voor Jeremy van Horebeek. Febvre, Arnaud Tonus, Seewer, Jordi Tixier en Brent van Doninck maakten de top-tien compleet. Voor Clément Desalle en Tony Cairoli zat er niet meer in dan respectievelijk een elfde en dertiende plaats.

Watson pakt MX2-zege

In de MX2 was het verrassend de Britse Ben Watson die de eerste manche won. De teamgenoot van Jago Geerts bleef, in tegenstelling tot de Vlaming, op zijn motor zitten na een sterke start en volgde Tom Vialle op korte afstand. Halverwege de race viel hij de Franse WK-leider aan en greep hij de leiding. In de slotfase probeerde Vialle nog terug te slaan, maar dat leverde hem een valpartij op.

Gelukkig voor de KTM-rijder verloor hij daarbij geen plaatsen en werd hij tweede achter Watson. Geerts zou na twee valpartijen als vierde eindigen achter Maxime Renaux. De Yamaha-rijder was in het zand een imposante verschijning en zonder twijfel de snelste over de zware waves, maar foutjes braken heb andermaal op.

Roan van de Moosdijk kende ook een bewogen race. De F&H Kawasaki-rijder reed lang op de vierde plaats, maar raakte een achterblijver en kwam dat niet meer te boven. De Eindhovenaar eindigde als tiende, vlak voor een sterk rijdende Bas Vaessen.