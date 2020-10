MXGP Vlaanderen: Dubbelslag voor ongenaakbare Gajser

De Honda-coureur startte als tweede achter Prado, die zoals altijd goed weg was. Ook Jeremy Seewer was snel vertrokken ditmaal en kwam voor Brian Bogers als vierde door. Gajser zette zijn motor al binnen enkele ronden naast die van Prado om de leiding over te nemen. Daarachter zaten Seewer en Bogers de KTM-coureur direct op de hielen. Prado zou het hoofd echter koel houden en de tweede plaats achter Gajser veilig stellen.

Nadat hij in de eerste manche de zege weggooide door te vallen, controleerde Gajser de wedstrijd van voren. De houder van de rode plaat zag zijn voorsprong andermaal vergroot worden door matige resultaten van concurrent Tony Cairoli. De Siciliaan werd slechts dertiende in de eerste manche en zesde in de tweede manche.

Even leek het erop dat het podium voor Bogers binnen bereik zou komen. De Marchetti KTM-coureur zorgde in de eerste manche al voor een daverende verrassing door vierde te worden en was nu opnieuw onderweg naar een plaats net naast het ereschavot. De nummer drie van de eerste manche, Gautier Paulin, zakte steeds verder terug in het veld.

Tien minuten voor het einde wist Romain Febvre echter voorbij te gaan aan Bogers en was het podium definitief uit beeld. De Eindhovenaar had eigenlijk Seewer moeten inhalen om naar het ereschavot te mogen. Vervolgens kwam Bogers ook nog een keer ten val, waardoor hij terugviel tot de zevende plaats.

In de slotfase zorgde een agressieve inhaalpoging van Seewer ervoor dat Prado schrok en uitweek. De Spanjaard belandde op de grond en verloor plaatsen aan de Zwitser en Febvre. Seewer ging even later zelf ook nog een keer in de fout en moest daarom Febvre voorbij laten.

Zodoende won Gajser met vijftien seconden voorsprong op Febvre, die vlak voor Seewer en Prado over de streep kwam. Paulin werd vijfde voor Cairoli en Bogers. Brent van Doninck werd knap achtste, voor Calvin Vlaanderen en Jeremy van Horebeek.

Gajser won naast de tweede manche ook de GP en nam Paulin en Prado met zich mee. Onderaan de streep wist Gajser op al zijn concurrenten punten te pakken.

Vialle wint MX2

Tom Vialle heeft de MX2-wedstrijd tijdens de MXGP van Vlaanderen op zijn naam geschreven. De Fransman profiteerde van een valpartij van Ben Watson, die de eerste manche had gewonnen. Jago Geerts won de tweede manche, waarmee hij als tweede eindigde in het dagklassement, voor zijn Britse teamgenoot.

Roan van de Moosdijk revancheerde zich van een matige eerste manche en behaalde de derde plaats. De Eindhovenaar reed bijzonder sterk en wist Thomas Kjer Olsen na een stevig gevecht te verschalken. Bas Vaessen werd veertiende.