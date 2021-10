Herlings boekt 96ste Grand Prix-zege in GP van Spanje

Na een behoorlijke pot motorcrossen in de eerste manche stonden de verhoudingen op scherp voor de tweede manche. Jeffrey Herlings begon met het doel om een betere start te maken en dat lukte. Jorge Prado greep opnieuw de holeshot, maar Herlings kwam als derde uit de eerste sector. Romain Febvre, winnaar van de eerste manche, maakte daarentegen een potje van zijn start en kwam ten val. Hij lag daardoor na de eerste ronde op de 24ste plaats. De Fransman had een flinke opdracht om naar voren te komen en de schade in de titelstrijd te beperken.

Herlings werd intussen bijna wéér aangereden door een andere coureur, wederom gebeurde dat in de lucht. Deze keer was het Pauls Jonass die Herlings bijna raakte. Tony Cairoli keek toe en profiteerde, hij klom op naar de vijfde plaats. Herlings wist zich redelijk snel los te rijden van Jonass en Cairoli, hij sloot aan bij Honda-man Gajser, die aardig wild begonnen was aan de wedstrijd. Herlings had een paar pogingen nodig om de tweede plek van de Sloveen over te nemen, hij kon de jacht openen op merkgenoot Prado die op dat moment al een marge van zo’n drie seconden had.

Opvallender was de sterke race die Brian Bogers meemaakte. De Eindhovenaar lag na enkele ronden op de vierde plaats en was op dat moment sneller dan Gajser en Herlings, maar nam Cairoli in zijn kielzog mee. Bogers moest echter toestaan dat Herlings de kloof sloeg en het gaatje richting Prado dichtreed. De twee kwamen elkaar dit seizoen al eerder tegen en dat had nogal wat controverse opgeleverd. Het enthousiaste thuispubliek spoorde Prado aan het tempo op te voeren, maar de 20-jarige coureur uit Lugo kon niet voorkomen dat de WK-leider de aansluiting vond.

Herlings voerde de druk op en profiteerde toen Prado een fout maakte. In de langzame bocht voor de pitstraat ging de Spanjaard te wijd en Herlings kon brutaal binnendoor. Het verzet van Prado was meteen gebroken en Gajser vond de aansluiting. Lang duurde het niet voordat Gajser langszij kwam waarna ook Cairoli razendsnel de aansluiting had. Het kwam tot een duel én een aanrijding tussen de beide De Carli KTM-teamgenoten. Cairoli beukte zijn machine aan de binnenkant bij Prado waarna de ervaren Italiaan een fout maakte. Even later kwam het weer tot een duel tussen de beide coureurs, Prado hield echter stand en werd derde.

Vooraan kwam de koppositie van Herlings niet meer in gevaar. Op een van de harde banen boekte hij zodoende een knappe Grand Prix-zege, de 96ste van zijn roemruchte loopbaan. Gajser eindigde als tweede en bezette die positie ook in het dagklassement. Jorge Prado werd derde voor Tony Cairoli en Pauls Jonass.

Brian Bogers viel op een gegeven moment een beetje terug, maar eindigde op een solide zesde stek. Uit de achtergrond werkte Febvre zich nog knap naar voren, hij werd zevende. De Fransman gaf echter flink wat punten toe op Herlings, die zijn positie in het kampioenschap verstevigde. Het verschil is nu twaalf punten in het voordeel van Herlings. Jeremy Seewer, Benoit Paturel en Alessandro Lupino maakten de top-tien in de tweede manche compleet.

Glenn Coldenhoff eindigde als veertiende in de tweede manche, Calvin Vlaanderen bleef niet buiten de punten steken op de zestiende plaats.

MX2: Renaux pakt Grand Prix-zege na valpartij Vialle

Na een val eerder op de dag kwam Jago Geerts beter uit de startblokken in de tweede manche. De Vlaming ging lang aan de leiding in de tweede race, maar moest uiteindelijk het hoofd buigen voor klassementsleider Maxime Renaux. De Fransman ging naar de leiding en stelde daarmee de overwinning in de Grand Prix veilig. Geerts kwam op zijn beurt nog onder druk te staan van Tom Vialle, die andere sterke Fransman. Vialle keek op een bepaald moment aan de binnenkant bij Geerts, maar verloor daarbij de controle over het stuur. Dankzij de grote verschillen hield Vialle de derde plek vast, maar de dagzege ging daardoor wel naar Renaux.

Jed Beaton eindigde als vierde voor thuisrijder Ruben Fernandez op de vijfde stek. Kay de Wolf begon goed aan de wedstrijd en deed volop mee in de top-zeven, maar viel in de slotfase terug en werd uiteindelijk achttiende. Na problemen in de eerste manche kwam Roan van de Moosdijk niet meer aan de start in de tweede omloop.

Het WK motocross gaat volgend weekend verder met de Grand Prix van Trentino.