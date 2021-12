MXGP vereeuwigt nummer 711 van overleden René Hofer

"Infront Moto Racing wilde samen met Red Bull KTM Factory Racing hun respect tonen en het leven van René vieren door zijn nummer #711 voor eeuwig aan hem te geven. Daarmee wordt het uit competitie genomen voor de toekomst. Niemand zal ooit nog het nummer dragen in het FIM Wereldkampioenschap Motorcross, #711 is voor altijd van René."

Het komt niet vaak voor dat een racenummer uit competitie wordt gehaald in het WK motorcross. Het is nu wel de tweede keer in korte tijd dat er een motorcrossnummer wordt vereeuwigd, als is het om compleet andere redenen dan enkele maanden geleden, toen Tony Cairoli als negenvoudig wereldkampioen die eer kreeg toebedeeld. Een ander nummer dat 'retired' is, is dat van recordkampioen Stefan Everts, nummer 72, maar dat is momenteel in gebruik van zijn zoon Liam Everts.

Hofer kwam op 19-jarige leeftijd om het leven en was in 2021 de eerste Oostenrijker sinds 1987 die een GP wist te winnen. Naast zijn talent op de baan, herinnert de motorcrosswereld zich René vooral als een hele aardige jongen ernaast.

KTM zette eerder al een actie op, in samenwerking met de familie van René, die opriepen om te doneren aan het Wings for Life initiatief van KTM. Alle donaties gaan naar onderzoek naar ruggenmergletsel.