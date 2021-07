MXGP Tsjechië: Prado pakt zijn eerste pole van 2021

De trainingen gingen in Loket van start zonder de geblesseerde Jeffrey Herlings die na de tweede manche in Oss en de GP van Tsjechië ook de GP van Vlaanderen in Lommel aan zich voorbij lijkt te moeten laten gaan. De Brabander is opmerkelijk genoeg wel ingevlogen om de wedstrijd te bekijken.

Prado noteerde de eerste echt snelle tijd door Pauls Jonass met een seconde af te troeven met nog een kleine twintig minuten te gaan. Daarna volgde het Kawasaki-duo Ivo Monticelli en Romain Febvre het voorbeeld van de Spanjaard en sloten aan.

Toen de rijders achter hem zijn toptijd leken te bedreigen, ging Prado er nog een keer voor zitten en nam hij nog een hap uit zijn eigen toptijd. Daarop hadden geen van de WK-toppers een antwoord. Febvre deed nog een poging, maar mede door langzamere rijders die in de weg reden bleef hij op een tiende steken. Monticelli werd derde voor Jeremy Seewer en Tim Gajser.

Calvin Vlaanderen was de beste Nederlander in de kwalificatie. De in Zuid-Afrika geboren Gebben van Venrooy Yamaha-rijder stond lang in de top-vijf en eindigde uiteindelijk als zevende achter Jonass en voor Tony Cairoli. Glenn Coldenhoff werd negende voor Alessandro Lupino en Brian Bogers.

Uitslag MXGP van Tsjechië kwalificatie:

Geerts troeft van de Moosdijk af in MX2

In de MX2-klasse ging de pole naar Jago Geerts die een kleine twee tienden sneller was dan Roan van de Moosdijk. Kay de Wolf, in Oss nog goed voor het podium, werd zevende, vlak achter de teruggekeerde wereldkampioen Tom Vialle. WK-leider Maxime Renaux werd vierde voor Ruben Fernandez en Jed Beaton. Wilson Todd, Thibault Benistant en René Hofer maakten de top-tien compleet. Mattia Gaudagnini werd elfde.