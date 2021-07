MXGP Tsjechië: Gajser crasht, Coldenhoff net naast podium

De beste start was wederom voor Prado, die de koppositie in de eerste ronde wel aan teamgenoot Tony Cairoli moest laten. Daarachter sloot het Yamaha-duo Jeremy Seewer en Glenn Coldenhoff aan. Tim Gajser begon als vijfde. Al snel was Gajser voorbij aan Coldenhoff en ging hij op jacht naar Prado en Seewer, die met elkaar in de strijd waren.

Na tien minuten ging de motor van Gajser dwars over een bult heen en ging hij heel hard tegen de grond aan, maar zoals wel vaker bij de wereldkampioen stapte hij weer op alsof er niets aan de hand was. Gajser ging de pits in, vermoedelijk vanwege schade aan het stuur van de Honda.

Vlak daarvoor voerde Seewer de druk op bij Prado en ging hij de Spanjaard voorbij. Ook Coldenhoff kwam hard richting de staart van de Spanjaard gereden en rook het podium inmiddels al. Daarvoor moest hij wel nog voorbij aan Prado en dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. De Spanjaard wist Coldenhoff minutenlang op gepaste afstand te houden, maar liet zijn tempo in de slotronden een beetje zakken, waardoor de Yamaha-rijder nieuwe hoop kreeg. Met nog drie ronden te gaan begon Coldenhoff voorzichtig te prikken bij de Spanjaard, maar er voorbij komen lukte niet meer, waardoor hij nipt naast eremetaal greep.

Vooraan domineerde Cairoli de wedstrijd op magistrale wijze. De Siciliaan was verreweg de beste in de tweede manche en hield Seewer op gepaste afstand. Prado en Coldenhoff kwamen in slagvolgorde over de streep. Ivo Monticelli werd vijfde voor Pauls Jonass en Shaun Simpson. Alessandro Lupino, Jeremy van Horebeek en Thomas Kjer Olsen maakten de top-tien compleet. Tim Gajser reed de race nog uit en eindigde op de vijftiende plaats. De GP-zege was voor Jorge Prado voor Tony Cairoli en Jeremy Seewer. Glenn Coldenhoff eindigde dus als vierde.

Calvin Vlaanderen was lange tijd op weg naar een knappe achtste plek toen hij aan begon te zetten om Shaun Simpson af te troeven. Even daarvoor noteerde hij zelfs de snelste ronde van de wedstrijd. Bij een drop vanuit een hooggelegen bocht gleed de Yamaha echter weg, waardoor de Zuid-Afrikaanse Nederlander uit balans was en voorover duikelde. Vlaanderen stapte wel weer op, maar reed de pits in. Brian Bogers viel al vroeg in de manche uit.

GP-zege Guadagnini, Van de Moosdijk crasht

De tweede race in de MX2-klasse is gewonnen door Thibault Benistant voor Maxime Renaux en Jago Geerts. Het trio Yamaha-rijders troefde René Hofer en Mattia Gaudagnini af. Roan van de Moosdijk reed een sterke wedstrijd en lag zesde toen hij hard voorover ten val kwam en niet meer verder reed. De Eindhovenaar lijkt vooralsnog geen ernstige schade te hebben opgelopen. Kay de Wolf werd negende. De WK-leiding blijft in handen van Renaux.