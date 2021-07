MXGP Tsjechië: Prado verslaat Gajser, Coldenhoff vierde in race 1

Vlak voor de start van de eerste race in de MXGP-klasse begon het te regenen in Loket. De neerslag zette echter niet hard genoeg door om echt grote invloed te hebben op de wedstrijd, die gekenmerkt werd door het geringe aantal inhaalacties.

Prado pakte de kopstart voor Ben Watson en Tim Gajser. Glenn Coldenhoff volgde op de vierde plek voor Romain Febvre. Gajser maakte snel korte metten met Watson en kon zo met Prado een voorsprong opbouwen richting de Brit, die Coldenhoff lang achter zich hield. Op het moment dat de Nederlander eindelijk naar P3 kon, was Watson zo gesloopt dat ook Febvre direct langskwam, waarmee Coldenhoff dus weinig voordeel had van zijn sterk gestarte teamgenoot. Net als een week eerder in Oss bleef Febvre vol de druk op Coldenhoff zetten.

Vooraan leek Gajser rustig op het juiste moment te wachten om Prado te verschalken. Zijn grootste concurrenten, Febvre en Tony Cairoli, lagen al wat plekjes achter de Sloveen en aangezien de dreiging van achter wegbleef, was er geen noodzaak om de aanval in te zetten.

Coldenhoff moest alle zeilen bijzetten om Febvre achter zich te houden. De Fransman, die iets meer snelheid heeft op harde banen, nam erg veel risico op één van de heuvels en Coldenhoff koos eieren voor zijn geld. De Yamaha-rijder had graag gezien dat het wat harder door had geregend, dan wordt de baan technischer en daar is hij vaak op zijn best. Nu moest hij genoegen nemen met de vierde plek.

Na het gevecht met Febvre leek Coldenhoff een jasje uit te moeten doen en kreeg hij ook teamgenoot Seewer op bezoek. De Zwitser was een stuk rapper dan 'The Hoff'. De nummer 259 wist echter zijn tempo terug te vinden en hield Seewer dus achter zich.

Vooraan bleef Prado het tempo van Gajser counteren en kon zo onbedreigd naar zijn eerste zege van het seizoen rijden. Febvre werd derde voor Coldenhoff en Seewer. Cairoli werd zesde voor de sterk rijdende Jeremy van Horebeek op de Beta. Calvin Vlaanderen werd achter Alessandro Lupino negende, wat een hele knappe prestatie was na als 25e in de eerste ronde door te zijn gekomen. Henry Jacobi maakten de top-tien compleet. Brian Bogers moest genoegen nemen met de negentiende plek.

Guadagnini wint, knappe zesde plek voor De Wolf

De eerste manche van de MX2 heeft een één-twee voor KTM opgeleverd. De Italiaanse Mattia Gaudagnini reed van start tot finish aan de leiding en troefde zo merkgenoot en regerend wereldkampioen Tom Vialle af. Jed Beaton werd derde voor Ruben Fernandez, Maxime Renaux en Kay de Wolf, die knap zesde werd.

Roan van de Moosdijk was na een slechte start de gehele wedstrijd in de strijd om P6 met Maxime Renaux, Wilson Todd en Thibault Benistant. De Eindhovenaar delfde uiteindelijk het onderspit en moest met P9 genoegen nemen. René Hofer maakte de top-tien compleet.