MXGP Trentino: Prachtige manchezege Desalle, GP-zege Cairoli

De kopstart was voor Tony Cairoli, maar die moest al snel de leiding afstaan aan Jeremy Seewer. Na een hapering in de eerste sector ging ook Clément Desalle voorbij aan de negenvoudig wereldkampioen. Daarmee nam Desalle de kop over. De Waal, die recent zijn pensioen aankondigde, leek lange tijde onderweg naar zijn eerste zege en podium van het seizoen.

Seewer kon niet lang genieten van zijn koppositie, daar hij onderuit gleed met de motor en drie rijders zag passeren. Gajser begon matig aan de wedstrijd als nummer acht en had grote moeite om terug naar de kop te rijden. Relatief verrassende namen als Dylan Walsh, Alessandro Lupino en Ivo Monticelli wisten de WK-leider lang achter zich te houden.

Halverwege de race vond Gajser de aansluiting bij Seewer, die op zijn beurt aandrong bij teamgenoot Gautier Paulin, die net als Desalle aan zijn laatste week als GP-rijder bezig is.

Pas vijf minuten voor het einde wist Gajser de vierde positie van Seewer over te nemen. Op hetzelfde moment begin Cairoli vooraan aan te dringen bij Desalle. De voorsprong van het duo op Paulin bedroeg inmiddels al meer dan tien seconden en daarmee was duidelijk dat de zege naar één van de twee veteranen zou gaan. Cairoli wist zich op dat moment ook al zeker van de dagzege.

De Siciliaan kwam echter te laat om Desalle van een prachtige zege af te houden. De 'Panda' bekroont daarmee alvast zijn laatste GP-week. De Belg mocht ook nog eens, voor het eerst dit seizoen, mee naar het podium, achter Cairoli en Gajser. De Sloveen kwam Paulin niet meer voorbij in de tweede manche, maar hield Seewer wel achter zich. Ook zal hij zijn kampioensfeestje nog minimaal drie dagen moeten uitstellen. Cairoli volgt nu op 73 punten achterstand in de WK-stand.

Romain Febvre werd zesde, voor Lupino, Monticelli en Brian Bogers, die dus weer in de top-tien eindigde. Ook Brent van Doninck, die deze week de plaats van Calvin Vlaanderen overneemt bij Gebben Van Venrooy Yamaha Racing, werd knap tiende.

Geerts wint in MX2 na val Vialle

In de MX2 waren de rollen nu eens omgekeerd. Waar het regelmatig voorkomt dat Jago Geert de zege verspeelt door een val, gebeurde dat nu eens de Franse MX2-leider Tom Vialle. De KTM-rijder werd tweede in de eerste manche en lag na een val van Thomas Kjer Olsen, die de eerste race had gewonnen, op rozen.

Met zo'n tien minuten te gaan viel de Fransman echter terug naar de derde plaats, waardoor niet hij maar Geerts de tweede manche en de GP won. Tussen het duo eindigde EMX250-kampioen Thibault Benistant knap als tweede.

Roan van de Moosdijk kende een weinig memorabele race en viel onderweg ook nog eens. De F&H Kawasaki-rijder werd uiteindelijk achtste.

Net als in de MXGP werd ook in de opstapklasse de wereldbeker niet uitgereikt. Vialle zag zijn voorsprong teruglopen naar 73 punten en mag er dus maximaal 23 verliezen op woensdag, als de MXGP van Pietramurata wordt verreden.