MXGP Trentino: Gajser domineert, sterke inhaalrace Bogers

De Sloveen greep gelijk de koppositie bij de start, voor Cairoli en Seewer. Gajser en Cairoli liepen heel hard weg bij de rest van het veld, maar ook de kleine Siciliaan kon het achterwiel van de WK-leider niet houden. Zodoende reed de top-drie in slagvolgorde naar de finish.

Arnaud Tonus eindigde voor teamgenoot Gautier Paulin op de vijfde plaats. Clément Desalle, Alessandro Lupino, Jordi Tixier, Ivo Monticelli en Valentin Guillod maakten de top-tien compleet.

Brian Bogers kwam bij de start ten val samen met Evgeny Bobryshev en Romain Febvre en moest zich van buiten de top-tien terug zien te vechten. Het betekende uiteindelijk ook het einde van een reeks van tien top-tien plaatsen voor de Marchetti KTM-rijder, die uiteindelijk op de twaalfde plek over de finish kwam.

Olsen verslaat Vialle en MX2

De strijd in de MX2 was een stuk spannender, daar de top-vier de gehele race binnen vijf seconden van elkaar bleef rijden. Jago Geerts pakte de koppositie bij de start en vocht met WK-leider Vialle om de leiding. Toen de Vlaming dat gevecht in zijn voordeel leek te hebben beslist, stokte zijn motor. Het koste hem drie plekken. Die vierde plaats, ook nog achter Thomas Kjer Olsen en Jed Beaton, zou hij vasthouden. Olsen troefde Vialle wel af om de zege.

Roan van de Moosdijk was de beste Nederlander op de negende plaats, na als vijftiende te izjn gestart en vervolgens nog een keer te zijn gevallen.