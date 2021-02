MXGP past kalender aan: “Willen races met publiek”

“In 2021 hebben we nog steeds als doel om publiek te hebben bij de wedstrijden. Daarom zal er binnenkort een nieuwe kalender komen met wat aanpassingen. Dit betekent dat het seizoen later begint, zodat we meer flexibiliteit voor onszelf creëren en zodoende de races met publiek kunnen houden”, laat Luongo optekenen in de publicatie van de MXGP-organisatie.

De promotor is hoopvol dat wedstrijden met publiek snel mogelijk zijn en ziet de wereldwijde situatie rondom het coronavirus langzaam aan de goede kant op gaan. “De laatste weken lopen de vaccinatieprogramma’s wereldwijd en in Europa voortvarend. Het aantal mensen dat wordt gevaccineerd groeit iedere dag sneller.”

“Dit geeft ons veel vertrouwen dat het ergste nu achter ons ligt”, concludeert Luongo. “Maar ondanks alle inzet en verbeteringen, blijft de situatie ingewikkeld. Nog altijd zijn er in veel landen beperkingen, met name voor sport en entertainment”, schetst Luongo het beeld. De promotor benadrukt dat fans extreem belangrijk zijn voor de sport. “De essentie van sport is het delen van emoties tussen atleten en fans. Vorig jaar was hartverscheurend in dat opzicht.”

De kans dat de Nederlandse GP in Oss, gepland op 24 mei, op de huidige datum door zal gaan, lijkt ook vrij klein. Naar verluidt wordt ervoor die wedstrijd gemikt op een datum in september.