MXGP schort races in Spanje en Portugal op

Vanwege de ontwikkeling van het coronavirus heeft Infront Moto Racing besloten de Spaanse en Portugese MXGP-ronde te verplaatsen. Aanvankelijk stond de Spaanse ronde na het annuleren van Argentinië gepland voor het weekend van 18 en 19 april, maar die wedstrijd wordt nu pas in oktober verreden. Portugal zou aanvankelijk een week later gastheer zijn van het wereldkampioenschap, maar die race gaat eveneens naar oktober en wordt nu gehouden in het weekend van 17 en 18 oktober.

Door de verschillende verplaatsingen gaat de slotfase van het MXGP-kampioenschap niet alleen fors op de schop, ook verandert de positie van de Motocross of Nations. De landenwedstrijd wordt traditioneel na de laatste race gehouden, maar door de verschuivingen van de drie genoemde raceweekenden is het een plausibel scenario dat de Nations-wedstrijd nog voor de climax in het MXGP-kampioenschap valt. Het is niet duidelijk of de MXGP-promotor daar nog actie op gaat ondernemen.

Wel heeft Motorsport.com vernomen dat Infront Moto Racing bereid is het seizoen te verlengen tot in november. Het MXGP-seizoen zou nu in het weekend van 9 en 10 mei hervat moeten worden in Frankrijk, maar ook de Franse autoriteiten hebben inmiddels aangescherpte maatregelen aangekondigd.