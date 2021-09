Herlings lapt Gajser en deelt gevoelige tik uit in Sardinië

Herlings maakte een uitstekende start en pakte voor Ben Watson de kopstart. Prado was als derde weg. WK-leider Tim Gajser verkeerde in de achterste regionen. Door de goede start van Watson had Herlings direct een buffer tussen hem en Prado, die hem de laatste wedstrijden regelmatig dwarszat.

Prado vond zijn weg uiteindelijk langs de Brit, die vervolgens snel door het veld zakte. Een rijder die daarvan wist te profiteren was Calvin Vlaanderen, die zijn beste race ooit in de MXGP reed. De geboren Zuid-Afrikaan reed naar de derde plek en troefde onderweg onder meer Romain Febvre en Jeremy Seewer af.

Febvre, de nummer twee van het WK voor de start van de race, leek moeite te hebben om in zijn ritme te komen, maar reed uiteindelijk wel naar de vierde plek ten koste van Seewer. De Fransman ging ook nog op jacht naar Vlaanderen en kon hem nog voorbij.

Vooraan was Herlings een klasse apart. Als in zijn beste dagen reed hij de tegenstand op meer dan een halve minuut achterstand. Prado had geen antwoord op het tempo van The Bullet. Door zijn zege profiteerde hij maximaal van een hele slechte wedstrijd van WK-leider Gajser, die in de eerste bocht ten val was gekomen en als negentiende startte en op een ronde werd gezet door Herlings. Gajser ondervindt nog hinder van een gekwetste schouder. De KTM-rijder stijgt op zijn beurt naar de derde plek in het WK, ten koste van Tony Cairoli, niet in actie kwam na een crash in de kwalificatie. Herlings staat nu nog elf punten achter Gajser

Brian Bogers ging in de slotfase nog voorbij aan Seewer voor de vijfde plek. Het duo eindigde , voor Watson en Thomas Kjer Olsen. Arminas Jasikonis. Glenn Coldenhoff kende een teleurstellende manche en werd tiende.

Vialle wint, De Wolf vierde

Tom Vialle pakt de kopstart voor Mattia Gaudagnini. Jago Geerts, die de pole pakte, ging in de eerste ronde onderuit. Kay de Wolf en Roan van de Moosdijk waren net buiten de top-tien te vinden. KTM-rijder Vialle domineerde de wedstrijd en won voor WK-leider Maxime Renaux en Mattia Guadagnini.

De Wolf werd vijfde achter Thibault Benistant, maar moest daar hard voor werken. De talentvolle crosser maakte een verkeerde keuze aan het starthek, waar hij als derde een plekje mocht uitkiezen. De jonge Brabander ging helemaal aan de binnenkant staan, wat ervoor zorgde dat hij in werd gesloten. De Husqvarna-rijder maakte er echter wel een mooi inhaalrace van. Na lang vast te hebben gezeten achter Isak Gifting, zette hij de Zweed uiteindelijk met een kleine bodycheck aan de kant, waarna de ban leek te zijn gebroken. Binnen twee ronden reed hij op de zesde plek, op enige afstand van de top-vijf. Zowel Thibault Benistant als René Hofer gingen onderuit. De Wolf profiteerde van de valpartij van de Oostenrijker en vond ook aansluiting bij de Fransman voor P4.

Aan het einde van de manche werd duidelijk dat van de top-vijf rijders Vialle, Guadagnini en Benistant het meeste van hun lichaam hadden gevraagd. De onvergefelijke zware zandbaan in Riola Sardo vermoeide de toppers behoorlijk en zo konden Renaux en De Wolf nog in de aanval. De Wolf schoof nog een plekje op, maar Renaux wist niet meer te winnen.

Roan van de Moosdijk, die in voorbereiding op de Motocross of Nations van volgende week zijn comeback maakt, kende een lastige wedstrijd. De Eindhovenaar begon buiten de top-tien en zakt aan het einde van de wedstrijd nog verder weg. De Kawasaki-rijder kwam als twaalfde over de lijn. Jago Geerts, die in de openingsronde viel, werd nog achtste.