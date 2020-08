MXGP Riga: Jasikonis naar pole, Vlaanderen op P3

Vlaanderen stond er kort voor het einde zeer goed voor. Met 1.54.073 bezette de Nederlandse Yamaha-rijder de eerste positie, op de voet gevolgd door Jasikonis, Tim Gajser, Herlings en Gautier Paulin. In de slotfase gingen alle rijders er nogmaals goed voor zitten in de kwalificatie en dat zorgde voor een flink aantal verschuivingen. Zo ging Herlings twee minuten voor het einde naar de tweede positie, waarbij hij een tiende toegaf op de tijd van Vlaanderen. Daarmee stonden er kortstondig twee Nederlanders op de eerste twee plaatsen.

Dat bleef bij kortstondig, want in de laatste minuten bleken twee rijders sneller dan het Nederlandse duo. Tonus was de eerste rijder die onder de 1 minuut en 54 seconden dook, maar de pole-position ging uiteindelijk naar Jasikonis. De Litouwse man van Husqvarna reed een 1.53.685, waarmee hij exact drie tienden van een seconde sneller was dan Tonus. De Yamaha-rijder legde wel beslag op de tweede positie, voor merkgenoot Vlaanderen op de derde positie. Herlings noteerde de vierde tijd, gevolgd door Gajser, Paulin, Tony Cairoli, Clement Desalle, Jeremy Seewer en Jeremy van Horebeek op de tiende positie. De derde Nederlander en winnaar van de GP van Letland, Glenn Coldenhoff, moest genoegen nemen met de elfde tijd in de kwalificatie. Brian Bogers was op P19 de vierde en laatste Nederlander.

Van de Moosdijk naar pole-position in MX2

In de kwalificatie van de MX2 was er Nederlands succes. Roan van de Moosdijk moest zich zondag nog tevredenstellen met de tweede tijd, maar vanochtend pakte de Kawasaki-rijder wél de pole. Van de Moosdijk reed 1.56.171 en was daarmee bijna een halve seconde sneller dan merkgenoot Mathys Boisrame. De Belg Jago Geerts completeerde de top-drie. De tweede Nederlander in het MX2-gezelschap, Bas Vaessen, reed de twaalfde tijd in de kwalificatie.