Herlings begon vanaf pole-position aan de eerste van twee races in Pietramurata. De Brabander kwam echter niet verder dan de eerste bocht. Herlings ging zelf onderuit, maar een van de achteropkomende rijders knalde vol over de KTM van de WK-leider. Herlings kreeg daardoor de machine niet meer aan de praat. Een bijzonder zuur moment in de titelstrijd voor Herlings, die de afgelopen weken hard gewerkt heeft en met een voorsprong van 24 punten begon aan de GP van Pietramurata. De valpartij werd extra pijnlijk omdat Tim Gajser en Romain Febvre, de voornaamste tegenstanders voor het MXGP-kampioenschap, vooraan zaten.

De holeshot was voor Jorge Prado, maar voor de jonge Spanjaard was er geen houden aan en hij kreeg Gajser om de oren. Febvre wist als geen ander dat hij de aansluiting moest vinden en dat deed hij in eerste instantie ook. De beide mannen waren onafscheidelijk totdat Febvre halverwege de wedstrijd even controle verloor over zijn Kawasaki. Hij stond een paar tellen stil en zag Gajser uit het zicht verdwijnen. De achterstand liep op tot vijf seconden. Febvre had niets te dulden van de andere KTM-mannen. Prado zakte na een sterke start terug, hij vecht nog altijd tegen een blessure. Na een duel met Tony Cairoli, die met griep kampt, zakte Prado naar de vierde plaats en vocht hij met Jeremy Seewer.

Vooraan tapte Febvre in het tweede deel van de wedstrijd uit een ander vaatje. De Fransman had het tempo om het gat van vijf seconden naar Gajser dicht te rijden en met vier minuten te gaan had hij de aansluiting gevonden. Vier ronden voor het einde zette Febvre zijn Kawasaki voor het eerst naast de Honda van Gajser, maar de Sloveen wist de aanval af te slaan. Febvre deed niet veel later nog een poging en deze keer succesvol. Hij liet Gajser achter en pakte de overwinning én de rode plaat, ten teken van de leidende positie in het wereldkampioenschap.

Glenn Coldenhoff kende woensdagochtend een mindere kwalificatie, maar herstelde zich heel aardig in de race. De crosser van Yamaha stoomde in de eerste helft van de wedstrijd op naar de achste plaats. Brian Bogers eindigde net buiten de top-tien op de elfde plaats.

In het kampioenschap krijgt Herlings woensdagmiddag nog een herkansing in de tweede manche. De Brabander begint dan weer van pole-position, maar zijn voorsprong in het kampioenschap is verdwenen. Herlings staat nu op een punt achterstand van Febvre met Gajser op vijf punten achterstand.

De tweede MXGP-race begint woensdagmiddag om 16.10 uur Nederlandse tijd.

MX2: Vialle grijpt zege voor Geerts

De eerste manche in de MX2 Grand Prix van Pietramurata was woensdagmiddag een prooi voor KTM-rijder Tom Vialle. De Fransman was Jago Geerts te snel af bij de start, al kwam de Vlaming in de slotfase nog behoorlijk dichtbij. Voor Vialle was het zijn dertiende mancheoverwinning van het seizoen. Polesitter Ruben Fernandez van Honda eindigde als derde.

WK-leider Maxime Renaux werd zevende en leverde opnieuw punten in op zijn landgenoot Vialle. De Yamaha-rijder had het flink aan de stok met Kay de Wolf. Aan het begin van de race kwam het zelfs tot een aanrijding waarbij Renaux in het decor terechtkwam. Hij herstelde zich maar een zevende plaats was het maximale voor Renaux, die niet tevreden was met de acties van De Wolf. De Nederlander leverde later nog strijd, maar moest genoegen nemen met de achtste stek.

De MX2-coureurs beginnen om 15.10 uur aan de tweede en beslissende manche in de GP van Pietramurata.