Febvre brengt Franse fans in vervoering met zege in race 1

Herlings kwam als een komeet uit het starthek en hield Jeremy Seewer en Febvre achter zich bij de holeshot-lijn. De Fransman zette brutaal zijn motor aan de binnenkant bij de Yamaha-rijder en dwong zo de tweede positie af. Rond de vijfde plaats was het Glenn Coldenhoff die in de openingsronde ongelukkig omtuimelde en ver terugviel. Calvin Vlaanderen zat wel goed mee en reed direct in de top-tien mee op de achtste plaats, twee plekken voor WK-leider Tim Gajser, die zijn ritme niet kan vinden in Frankrijk.

Thuisfavoriet Febvre kon vooraan in de openingsfase geen vuist maken ten opzichte van Herlings, die het tempo hoog hield. Halverwege de manche vond de Kawasaki-rijder echter de aansluiting en zette hij zijn motor naast die van Herlings op hetzelfde punt als waar hij Seewer voorbijging. Herlings had daarna geen antwoord op het tempo van Febvre, maar wist ook dat zijn grootste concurrent onderweg was om heel veel punten te verliezen. Pas in de laatste twee rondes zette Herlings weer aan en noteerde plots de snelste rondetijd. Tussen de achterblijvers door kon The Bullet echter geen aanval meer inzetten. Het verschil op de finishlijn bedroeg slechts 0.755 seconde.

Waar vooraan het trio Febvre, Herlings en Seewer in slagvolgorde doorreed naar de finish, was het Tony Cairoli die nog voor enig vermaak zorgde door van P6 naar P5 te gaan en de sterk rijdende Beta-piloot Jeremy van Horebeek te verschalken. De Vlaming zou vijf minuten voor het einde tegen de grond slaan en zijn zesde plek verliezen aan Gajser. Ook Cairoli kwam nog onder druk te staan van de regerend wereldkampioen, maar kon de Honda-rijder net voorblijven.

Arnaud Tonus, Thomas Kjer Olsen, Alessandro Lupino en Alberto Forato maatken de top-tien compleet. Calvin Vlaanderen viel eveneens terug in de uitslag, waarin ook Glenn Coldenhoff (14) en Jorge Prado (16) geen grote rol speelden.

Romain Febvre liep drie punten in op Herlings en staat daardoor tweede op 432 punten, Herlings staat eerste met 435 punten. Tim Gajser zakt twee plekjes en staat derde met 430 punten. Het is hierdoor ongemeen spannend in het WK.

Ook Vialle doet duit in het Franse zakje

In de MX2-klasse was het Tom Vialle die bij de start als beste weg was en vervolgens, tot vreugde van de Franse fans, niet meer terug werd gezien. De regerend wereldkampioen bleef merkgenoot Mattia Gaudagnini, Jed Beaton en Maxime Renaux ruim voor.

Kay de Wolf viel bij de start en kwam niet meer terug naar voren in de wedstrijd. Roan van de Moosdijk hield dapper stand op de negende plek.