Bogers pakt eerste MXGP-podium in Portugal

Net als in de eerste manche was het Jorge Prado die vroeg de leiding nam, nu al bij de start. Tim Gajser zat er ditmaal goed bij en kwam als tweede de eerste bocht door, voor Pauls Jonass en Glenn Coldenhoff. Brian Bogers, die in de eerste manche nog tweede werd, moest zich vanaf de zevende positie, achter Jed Beaton, naar voren zien te vechten om nog in aanmerking te komen voor het podium.

Beaton was na vijf minuten het eerste slachtoffer van de Husqvarna-rijder. Zodoende, kwam Bogers al vroeg virtueel op het podium terecht, ten koste van Coldenhoff. Vooraan passeerde Gajser Prado voor de leiding van de race, nadat de Spanjaard te ver landde en de Honda-rijder de kans kreeg voorlangs te kruizen.

Bogers had het gros van de race zicht op Jeremy Seewer en leek een paar keer dicht genoeg te zijn voor aanval. Hetzelfde gold voor Coldenhoff die vlak bij Jonass reed. Zodoende bleef het tot het einde spannend wie van de twee Nederlanders mee naar het podium zou mogen.

Coldenhoff had daar het meeste recht op, maar Jonass deed lang zijn best om ervoor te zorgen dat zijn teamgenoot alsnog naar het podium mocht. Met nog vier minuten op de klok ging Coldenhoff de Let voorbij en stond hij weer virtueel op het ereschavot. Bogers moest niet alleen Seewer, maar ook Jonass voorbij om het podium nog te halen. Seewer ging zelf onderuit, waarna Bogers snel ook Jonass voorbijreed. In de slotfase kwam Prado nog bijna ten val, wat Coldenhoff een podiumplek op had kunnen leveren; maar die ging dus naar Bogers.

Bogers eindigde als vierde in de manche achter Coldenhoff. De Eindhovenaar werd derde in de daguitslag achter Prado en Gajser. Jonass werd vijfde voor Vlaanderen, Seewer, Forato, Fernandez en Van Horebeek.

Geerts dominant naar MX2-zege in race 2, Vialle wint GP

In de MX2-klasse leek Kevin Horgmo van F&H Kawasaki Racing op een missie. De Noor viel twee keer in de eerste manche, maar was eigenlijk de gehele race de rijder met de snelste rondetijden. Hij was bij de start van de tweede manche als snelste weg, voor Isak Gifting en Jago Geerts. Ondertussen was het de winnaar van de eerste manche, Tom Vialle, die als een speer naar voren reed en al snel op de tweede stek lag, gevolgd door Geerts. Kay de Wolf was opnieuw wat minder gestart en kwam als zevende door.

Halverwege de manche zette Vialle de aanval in bij Horgmo voor de leiding in de wedstrijd en ging hem voorbij. Niet veel later volgde Geerts het voorbeeld van de KTM-rijder. Op hetzelfde moment schoof ook De Wolf een plekje door ten koste van een crashende Andrea Adamo. Omdat ook Gifting ver weg was gezakt, reed De Wolf op de vijfde plaats in de race en virtueel op het podium.

Vooraan ging Geerts nog een stapje verder door ook Vialle te passeren. Daarmee verdreef de Vlaming De Wolf weer van het podium. Niet veel later moest De Wolf ook een plekje toegeven aan Mattia Gaudagnini.

Vooraan ging de zege naar Geerts voor Vialle en Horgmo, die nipt Mikkel Haarup achter zich hield. De Deen mocht wel mee naar het podium als nummer twee, na Vialle en voor Geerts.