Bogers maakt indruk met P2 in eerste manche MXGP Portugal

Henry Jacobi pakte de kopstart, maar kon die niet omzetten in de leiding van de wedstrijd. Die ging naar Prado, vlak voor Coldenhoff en Bogers. Jeremy Seewer en Pauls Jonass bleven Tim Gajser nog voor, die pas als zesde doorkwam. Ook Calvin Vlaanderen begon sterk, in het kielzog van de viervoudig wereldkampioen.

Vooraan was het eerst Bogers die aanviel bij Coldenhoff. Prado leek er direct vandoor te gaan, maar kwam door een foutje onder druk te staan van het Nederlandse duo. De Spanjaard hervond zijn ritme echter en reed gestaag weg, terwijl Bogers nogmaals de druk opvoerde bij Coldenhoff en hem verschalkte. Vervolgens slaagde de Eindhovenaar in wat de Yamaha-rijder niet leek te kunnen: het tempo van Prado volgen en hem zelfs onder druk zetten.

Halverwege de manche viel de wedstrijd redelijk in de plooi, afgezien van wat inhaalacties van Gajser. De Sloveen was al doorgeschoven naar de vijfde plek ten koste van Jonass en zette nu ook druk op Seewer en Coldenhoff, die wat tijd begon te verliezen op de koplopers. Inhalen bleek echter opnieuw lastig, zo onder vond Bogers vooraan ook. De Eindhovenaar zette meerdere malen aan, maar kon zijn motor niet naast die van Prado zetten.

Met nog zeven minuten op de klok ging Gajser eindelijk voorbij aan Seewer, om vervolgens de druk op te voeren bij Coldenhoff. Vooraan deed Bogers wederom een poging om Prado te verschalken, maar hij kwam andermaal net te kort. Coldenhoff moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in Gajser. De Brabander liet zaterdag in de kwalificatierace nog zien tegenover Prado goed te kunnen verdedigen door te winnen, maar kon dat kunstje nu niet herhalen. Hij eindigde als vierde voor Seewer, Ruben Fernandez, Vlaanderen, Jonass, Jeremy van Horebeek en Alberto Forato.

Het gat van Gajser naar Bogers was, ondanks aandringen van de Sloveen, uiteindelijk voldoende voor de Husqvarna-rijder om zijn tweede plek vast te houden. Een aanval op de koppositie zat er niet meer in, maar desalniettemin zal Bogers blij terugkijken op een evenaring van zijn beste raceresultaat in de hoogste klasse van het WK motorcross. In 2019 werd hij op de Honda al eens tweede in Mantova.

Foutenfestival zorgt voor spektakel in MX2, De Wolf naar P3

In de MX2-klasse volgde de ene na de andere crash zich in razend tempo op. De baan was flink bewerkt met water en dit zou enkele rijders verrassen. De eerste was Mattia Gaudagnini, die kopstart pakte, maar na de eerste sprong voorover over zijn stuur ging en Isak Gifting meenam. Kevin Horgmo erfde de vierde plek, maar ging ook in de eerste ronde al tegen de grond. Zelfs Jago Geerts, dit seizoen de dominante kracht in de opstapklasse, ontkwam niet aan de misère en ging hard onderuit. Tom Vialle was de enige topper die problemen bespaard bleef. De Fransman startte niet geweldig, maar hengelde één voor één de rijders voor hem binnen. Uiteindelijk moest ook de onwaarschijnlijke koploper Mikkel Haarup eraan geloven.

Kay de Wolf was niet geweldig weg, maar bleef wel op de motor zitten, waardoor hij stilletjes aan naar voren schoof. Lang bleef hij op de zesde plek rijden, totdat hij met ruim tien minuten op de klok een versnelling inzette en eerst Stephan Rubini verschalkte voor P5. Even later wist hij ook Andrea Adamo voorbij te springen. Terwijl de klok op nul sprong ging De Wolf zelfs naar P3, ten koste van Conrad Mewse.

Vialle won, met daarachter Haarup en De Wolf. Mewse werd vierde voor Adamo en Rubini. Thibault Benistant wist Horgmo nipt voor te blijven. De Noor was één van de snelste rijders van het veld, maar viel na zijn vroege crash nog een keer en moest genoegen nemen met P8. Jago Geerts kwam terug naar P9 voor Jeremy Sydow.