Cairoli grijpt knappe Grand Prix-zege, Herlings redt rode plaat

Na een schitterend titanenduel in de eerste manche tussen Romain Febvre en Tim Gajser, voegde Jeffrey Herlings zich in de tweede manche weer in de strijd. De KTM-kopman viel in de eerste manche uit na een valpartij in de eerste bocht. Hij kreeg zijn machine daarna niet meer aan de praat omdat een andere coureur over het stuur gereden was. Fysiek bleef Herlings gespaard bij de valpartij, maar het kampioenschap lag daardoor weer wagenwijd open met de eerste drie rijders binnen zes punten van elkaar.

De start in de tweede manche was beter voor de Nederlander, die als zesde doorkwam in de eerste sector. De lokale held Tony Cairoli was echter de man met de beste start, hij ging in aan de leiding in het eerste deel van de race voor Jeremy Seewer en Glenn Coldenhoff. Herlings kwam als zevende door terwijl de virtuele WK-leider Romain Febvre een mindere start kende, hij lag dertiende na de eerste ronde.

In de jacht op meer punten had Herlings zijn zinnen gezet op Jorge Prado, die geenszins van plan was ruim baan te maken voor zijn merkgenoot. Herlings deed er een ronde over de Spanjaard te grazen te nemen en kon toen de jacht openen op koploper Cairoli met daarachter Seewer en Coldenhoff. Toch bleek dat Herlings niet helemaal lekker in het ritme kwam. Hij maakte nog een foutje waardoor hij de vierde plek verloor aan Gajser, Febvre zag zijn kans schoon en reed het gaatje naar Herlings ook dicht.

Voor een aanval op de positie van Herlings had de Fransman echter meer tijd nodig. De Kawasaki-rijder hield de druk op de ketel, maar was zelf ook niet foutloos. Jorge Prado’s wedstrijd was intussen voorbij. In een duel met Pauls Jonass ging de Spanjaard onderuit en hij gaf daarbij de indicatie dat pijn in de rug hem parten speelde. Prado bracht zijn machine in de pitstraat en kreeg een DNF achter zijn naam.

Door de genoemde fout van Febvre had Herlings weer wat ademruimte, maar zijn achterstand op Gajser was aanzienlijk in die fase van de wedstrijd. Voorop kwam Cairoli niet in de problemen. De Italiaanse crosslegende had een marge van vijf seconden op Seewer, die even de druk opvoerde maar de witte vlag al snel moest hijen. Gajser had intussen rondenlang gekeken bij Coldenhoff om de derde plek over te nemen en dat lukte hem in de slotfase.

De Sloveen opende de jacht op Jeremy Seewer terwijl Coldenhoff ten prooi viel aan Herlings en Febvre. Seewer weerstond de druk van Gajser en stelde de tweede plek veilig achter Cairoli, die daarmee ook de Grand Prix-zege veiligstelde. Gajser eindigde als derde voor Herlings en Romain Febvre. Met die uitslag heeft Herlings de rode plaat nog steeds in handen, maar met nog drie racedagen te gaan is het ongemeen spannend.

Coldenhoff eindigde op de zesde plaats voor Thomas Kjer Olsen en Brian Bogers. Ben Watson en Pauls Jonass maakten de top-tien compleet.

Aankomende zondag staat de crossbaan van Pietramurata nog eenmaal in het teken van het WK motorcross. De laatste twee wedstrijden worden een week later afgewerkt in Mantova.

MX2: Hofer pakt Grand Prix-zege na clash Renaux en Vialle

René Hofer heeft woensdag de MX2 Grand Prix van Pietramurata gewonnen. De Oostenrijkse KTM-coureur was de snelste in de tweede manche en pakte daarmee ook de dagzege. Mattia Guadagnini eindigde op de tweede plaats voor Jed Beaton. Hofer eindigde in het dagklassement voor Jago Geerts en Ruben Fernandez.

Maxime Renaux eindigde na een turbulente race op de vierde plek. De WK-leider in MX2 werd op een gegeven moment van de baan gereden door Tom Vialle, de winnaar van de eerste manche. Renaux kon zijn weg vervolgen op de tiende plek en reed nog een flink eind naar voren, Vialle viel niet veel later nog een keer en moest opgeven.

Kay de Wolf speelde geen rol van betekenis in de top van het klassement, hij eindigde op de twaalfde plek in de tweede manche.