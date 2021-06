Hoe MXGP Oss crossfans en festivalgangers samen wil brengen

Geheel in de stijl van Dollevoet werd de GP groots aangekondigd op het binnenterrein van de behoorlijk aangepaste baan. In geuren en kleuren werd een toekomstbeeld geschetst waarvan de festivalganger en crossfan aan het watertanden zou moeten slaan.

MXGP Plus

Als eigenaar van Top Events, dat faciliteert bij de voetbalwedstrijden van PSV en grote evenementen als Groots met een zachte G (van Guus Meeuwis), heeft Dollevoet behoorlijke ervaring op het gebied van organiseren. Ook is het netwerk groot binnen de artiestenwereld en dát moet de sleutel worden tot succes.

Dollevoet is niet de eerste die een poging doet een breder publiek aan te trekken. Ook Assen deed met de wedstrijden op het TT Circuit een goede poging. "Uiteindelijk ligt dat toch in de verkeerde provincie", stelt Dollevoet met een lach over waarom het in Assen uiteindelijk geen langdurig succes werd. "Brabant staat natuurlijk ook wel voor gezelligheid. Ik ken de artiesten, ik kreeg de mogelijkheid om hier te organiseren, dus toen bedacht ik me: dit moeten we gewoon even gaan proberen. Ik verwacht ook dat de jeugd hierdoor wat meer betrokken wordt."

De eerste effecten van het aantrekken van een meer jeugdig publiek waren ook terug te zien in de bezetting van de persconferentie, waarbij naast oud-voetballer Andy van der Meijde ook YouTuber/influencer Dutch Performante - volgens Dollevoet de grootste YouTuber van Nederland - acte de présence gaf.

Met een breed aanbod aan muzikaal vermaak ("van hardcore tot Snollebollekes") hoopt Dollevoet voor ieder wat wils te brengen. In de opzet lijkt het evenement misschien nog wel het meest op de Zwarte Cross, al wil Dollevoet zelf daar een belangrijke kanttekening bij plaatsen. "Alle respect voor wat de Zwarte Cross doet, dat is prachtig, maar dit is een WK-wedstrijd. Dus daar kunnen we geen carnavalsoptocht van maken."

Geen Nederlandse baan

Voor Jeffrey Herlings, die de baan even uit mocht proberen, maakt het niet zoveel uit welke artiesten er komen. "Als ik zelf maar op het podium sta, dat is het belangrijkste", vertelt hij lachend. Voor een crosser heeft het circuit van Oss voor- en nadelen, stelt Herlings, die het wel jammer vindt dat Valkenswaard verdwenen is van de kalender. "Ik heb daar negen keer gewonnen, dus ik had daar heel graag nog een tiende zege gepakt. Maar wellicht komt die kans nog een keer."

Waar eerdere Nederlandse GP-locaties Valkenswaard en, met name, Lierop hele zware zandbanen waren, geldt dat in Oss niet. De toplaag is dan wel zanderig, maar daaronder is de baan vrij hard, weet ook Herlings. "Hoe 'Nederlands' de baan zal zijn wanneer we hier gaan rijden, zal toch vooral liggen aan hoe de voorbereiding is. Hoe losser ze de baan trekken, hoe zwaarder en beter voor ons natuurlijk", legt The Bullet uit, die zelf nog maar een handjevol keren reed in Oss, daar er normaal gesproken niet getraind kan worden en dus alleen wedstrijden worden verreden.

80 procent kans

Hoewel het evenement dus met grote bombarie is aangekondigd, wordt door de organisatie nog een kleine slag om de arm gehouden omtrent de doorgang, met oog op de ontwikkeling van het coronavirus. "Uiteindelijk blijf je daar afhankelijk van en kunnen we dus nooit garanties geven."

Gevraagd of er een kans is dat het evenement niet plaatsvindt, is Dollevoet duidelijk over zijn opties. "Wij hebben zelf gezegd dat we vier weken van tevoren duidelijkheid moeten hebben, dan hakken we een definitieve knoop door." Waar dat dan precies aan ligt? "Ik heb zelf de optie afgedwongen dat ik bij minder dan 7.000 fans de mogelijkheid heb om af te zien van organisatie. Daarmee is overigens niet gezegd dat ik daar ook gebruik van maak, maar de mogelijkheid is er in ieder geval."

Overigens werd tijdens de persconferentie veelvuldig gerept over het doorslaande succes van de kaartverkoop. Maar cijfers worden uit voorzorg niet genoemd. "We willen straks geen mensen teleur moeten stellen en lastige discussies krijgen als blijkt dat mensen toch niet kunnen komen."

Geluk met planning

Aanvankelijk zou de GP van Nederland in het pinksterweekend plaatsvinden, wat met de kennis van nu een probleem zou zijn geweest. Dankzij vroegtijdig ingrijpen behield de GP echter zijn plek op de kalender, op een nieuwe datum. "Achteraf gezien hebben we daar wel geluk mee gehad. Op het moment dat iedereen eigenlijk nog zat te slapen, zag ik deze datum in juli nog open staan. En ik heb toen gelijk gehandeld."

Ook het feit dat er vroeg is begonnen aan de voorbereiding, is een zegen voor het evenement, aldus Dollevoet, die toegeeft dat hij een en ander flink heeft onderschat. "Vanaf het begin hebben we gelukkig samengewerkt met mensen die ook aan de Fieldlab-experimenten hebben bijgedragen. Dit maakt dat er gewoon een goed plan ligt voor tegen die tijd, wat betreft vergunningen en maatregelen. Daar zijn mensen vier weken fulltime mee bezig geweest. Gelukkig is dat al gebeurd, want als we daar mee hadden gewacht, was het een lastig verhaal geworden."

Hakkende Sneijder?

De organisatie hoopt dus op een bijzonder evenement met een nieuw publiek. "Dan kunnen we hier nog jaren vooruit", zo concludeert Dollevoet, die de optie openhoudt dat zijn vriend Wesley Sneijder zich nog laat zien tijdens het weekend. Gevraagd of het publiek Sneijder hakkend op het podium kan verwachten, antwoordt Dollevoet, die zelf een paar keer aan de Dakar Rally heeft deelgenomen: "Ja dat is een maat van mij, hè! Het is dat hij nu op Ibiza zit, anders was hij er vandaag ook geweest. Maar hij is wel een motorliefhebber, hij rijdt vaak op mijn motor. Ik heb een eigen crossbaantje thuis, en dat doet hij best goed hoor!"