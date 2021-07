MXGP Nederland: Herlings en Coldenhoff pakken één-twee in race 1

De kopstart leek naar Ivo Monticelli te gaan, totdat de Italiaan een hobbeltje tegenkwam. De Kawasaki kwam dwars op de rijrichting terecht en teamgenoot Romain Febvre was daardoor als eerste weg. Het duurde niet lang voordat thuisrijder Glenn Coldenhoff de koppositie overnam, tot vreugde van het Osse publiek.

Jeffrey Herlings was ook heel aardig weg, maar kreeg in de eerste ronde het voorwiel van Monticelli op zijn schouder, waardoor hij een beetje van zijn stuk leek in de openingsfase. Het was niet zomaar een licht schouderklopje dat hij te verduren had gekregen en dus was het in eerste instantie vooral een wonder dat Herlings op de motor bleef zitten, ook gezien het feit dat hij Monticelli niet had zien aankomen. Het kostte Herlings wel de derde plek, die naar WK-leider Gajser ging.

Brian Bogers was ook uitstekend begonnen, maar maakte een schuivertje vanaf de zevende plaats. Febvre ging op bijna identieke wijze onderuit in de jacht op Coldenhoff, waardoor Gajser hem voorbij ging. Herlings kon net niet volgen, maar rekende binnen enkele ronden ook af met de Fransman.

Febvre wist heel snel af te rekenen met Gajser en de tweede plaats opnieuw in te nemen. Ook Herlings ging de Sloveen voorbij, die nog terug probeerde te vechten en daarbij bijna een aanrijding forceerde. Herlings hield echter koers en kon door op jacht naar Febvre en landgenoot Coldenhoff.

Het tempo van Coldenhoff lag net iets lager dan dat van Febvre en Herlings, en met name de Fransman deelde al wat speldenprikjes uit. Dat zorgde er echter voor dat Herlings zich perfect kon oplijnen om naar P2 te gaan en het Nederlandse feestje compleet te maken. Maar Herlings zou Herlings niet zijn als hij nog voor de zege zou gaan. Coldenhoff kon Herlings niet achter zich houden en zo ging The Bullet, iets netter dan bij Gajser en Febvre, voorbij aan Coldenhoff.

Achter het voorste viertal, waar Gajser nog even voorbij ging aan Febvre, eindigde Jeremy Seewer als vijfde voor Jorge Prado en Tony Cairoli. Pauls Jonass, Ben Watson en Calvin Vlaanderen maakten de top-tien compleet. Brian Bogers eindigde als twaalfde.

Van de Moosdijk knap derde in MX2

In de MX2 konden de beste rijders in de kwalificatie niet profiteren van hun gunstige startpositie, zowel Roan van de Moosdijk als Kay de Wolf kwamen achterin de top-tien door. Van de Moosdijk wist zich daar het beste van te herstellen. De Eindhovenaar rekende een voor een met zijn concurrenten af en lag tot kort voor het einde op de tweede plaats, achter de uiteindelijke winnaar Jago Geerts. De sterk opstormende Jed Beaton wist de F&H Kawasaki-rijder echter nog te verschalken en zo moest Van de Moosdijk genoegen nemen met P3. Daarmee deed hij wel uitstekende zaken voor de WK-stand, daar rode plaathouder Mattia Gaudagnini, nummer twee Maxime Renaux en andere titelkandidaten als Ruben Fernandez ver achter Van de Moosdijk eindigden. De Eindhovenaar staat nu vierde in de stand op slechts vier punten van leider Gaudagnini. De Wolf maakte nog wat meer mee in de wedstrijd, maar eindigde uiteindelijk toch als vijfde.