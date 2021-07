MXGP Nederland: Dubbele oranje één-twee, Herlings en De Wolf op pole

Coldenhoff was al ruim de snelste in de vrije training en toen de kwalificatie begon ging hij ook furieus van start. De in Oss geboren crosser van het Yamaha-fabrieksteam bleef de Fransman Romain Febvre maar nipt voor.

Jeffrey Herlings was een beetje zoekende in de openingsfase van de kwalificatiesessie en had de zevende tijd staan toen hij serieus gas begon te geven. The Bullet leek onderweg te zijn naar de allersnelste tijd, maar verloor een seconde in de laatste sector.

Een paar minuten later ging hij nog een keer voor de snelste tijd en was hij direct anderhalve seconde sneller dan landgenoot Coldenhoff. Even later ging ook Jorge Prado onder de tijd van Coldenhoff door. Ook Febvre ging onder de tijd van Coldenhoff door, maar kwam een halve seconde tekort om Herlings af te troeven. Coldenhoff leek in de slotfase alsnog de snelste tijd te noteren, maar miste drie tienden ten opzichte van Herlings.

Gevestigde namen als Tim Gajser en Tony Cairoli hadden het lastig in de kwalificatie. Gajser reed continu rond de zesde plek rond en finishte daar ook achter Arminas Jasikonis. Cairoli kon zijn ritme ook niet vinden en noteerde achter Pauls Jonass en Jeremy Seewer de negende tijd. Brian Bogers maakte de top-tien compleet, vlak voor Calvin Vlaanderen.

Wildcard-rijders René de Jong, Lars van Berkel en Sven van der Mierden bleven respectievelijk steken op een 28e, 30e en 33e plek.

Eerste pole voor talent De Wolf

Kay de Wolf reed een uitstekende eerste sessie. De crosser uit Eersel, die dit jaar debuteert in de MX2-klasse, pakte met een levensgrote marge de pole. Hij bleef Eindhovenaar Roan van de Moosdijk een seconde voor. De Eindhovenaar is de beste Nederlandse troef in de opstapklasse en maakte er dus een nog mooiere sessie van voor het thuispubliek.

Het duo bleef de winnaar van de vorige GP en rode plaat-houder Mattia Gaudagnini voor. Maxime Renaux troefde Jago Geerts af voor de vierde plek. Jed Beaton, Mathys Boisramé, Ruben Fernandez, Wilson Todd en Bastian Boegh Damm maakten de top-tien compleet.

Kay de Wolf, Nestaan Husqvarna MX2 Factory Racing Foto: Juan Pablo Acevedo